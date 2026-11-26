Генерал-майор Сергій Дука

Адвокат Наталія Редіч, яка відповідно до плівок, опублікованих ексгенпрокурором Русланом Кравченком, є подругою дружини керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка рік не заявляла в правоохоронні органи про провокацію хабаря. Після її заяви Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу і "вибивало" покази на користь Редіч. Про це журналістам розповів генерал-майор СБУ Сергій Дука, чий підрозділ займався документуванням дій адвокатки, пише УНН.

"Хочу пояснити ситуацію з тим, що відбувається наразі з заявниками по близькій особі до оточення пана Клименка Редіч. Одночасно, в один день, до всіх заявників, там три чи чотири справи, зайшли з невідкладними обшуками ДБР, фізично побили їх і вибивали з них покази про те, що їх хтось змушував передавати ці кошти. У мене питання. Кошти були передані в 2025 році. Чому в 2026 році, через рік, Редіч заявила про то, що була якась провокація? Тобто вона рік не могла зрозуміти, провокація це чи не провокація, брала вона кошти чи не брала вона кошти. А через рік вона з'явилася з заявою, що її провокують. Ну це смішно, це маразм", - зазначив Сергій Дука.

За його словами, в рамках справи "Карфаген-2" щодо діяльності незаконних кол-центрів був проведений обшук в Офісі генерального прокурора. Під час слідчої дії в кабінеті колишньої першої заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко співробітники Національного антикорупційного бюро України вилучили довідку з інформацією, зібраною по кримінальному провадженню щодо Наталії Редіч, а також довідку по іншим співробітникам НАБУ щодо яких проводилися слідчі дії.

"Довідку забрали, її доля невідома. Але після цього всього Редіч узнала про те, що вона є фігурантом якогось кримінального провадження. Мабуть, це випадково. А потім з'явилось кримінальне провадження у мене, підозра", - розповів Сергій Дука.

Варто зауважити, що під час останнього інтервʼю керівник САП Олександр Клименко заперечував, що під час обшуку в ОГП детективи вилучили довідку по кримінальному провадженню щодо Наталії Редіч. За його словами, начебто була вилучена тільки довідка про оперативно-слідчі дії щодо співробітників НАБУ.

Але на відео, опублікованому Кравченко, йдеться про те, що після того, як подрузі дружини Клименка стало відомо про кримінальне провадження, у якому вона фігурує, Редіч почала вживати заходів конспірації, зокрема змінила телефон.

Нагадаємо

ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану викликала керівників НАБУ та САП Семена Кривоноса і Олександра Клименка на засідання 23 листопада. Нардепи хочуть заслухати пояснення очільників антикорупційних органів після інформації, оприлюдненої генерал-майором СБУ Сергієм Дукою.

Він під час засідання ТСК повідомив про кримінальні справи, які розслідував його департамент, де фігурували як керівники НАБУ і САП, так і деякі детективи НАБУ. Окрім того, він підтвердив інформацію про те, що в одній із справ фігурує дружина керівника антикорупційної прокуратури. Також Дука повідомив, що працівники НАБУ і САП за рік так і не пройшли поліграф, як це передбачено законодавством.

Щодо Наталії Редіч йшлося про можливе отримання хабаря за сприяння у вирішенні питання щодо зняття арешту з майна мера одного з міст України.