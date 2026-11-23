Директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший генпрокурор Руслан Кравченко, экс-глава СБУ Василий Малюк и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов не явились на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. При этом НАБУ вообще не сообщило комиссии о причинах неявки директора бюро и детектива. Об этом заявил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы пригласили всех пятерых сознательно, потому что правды наполовину не бывает, и чтобы ее выяснить, нужно выслушать обе стороны. Конфликт между НАБУ и СБУ, который мы наблюдаем в последние недели, - это огромный вызов для государства. Правоохранители и сотрудники спецслужб, которые должны воевать с агрессором, преступностью и коррупцией, воюют между собой, и от этого страдают граждане Украины, чему радуются криминалитет, коррупционеры и внешний агрессор, и это абсолютно неприемлемо - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что парламент имеет не только право, но и обязанность разбираться в таких ситуациях, а ВСК является одним из инструментов парламентского контроля.

Могу констатировать, что, к сожалению, НАБУ стало единственным органом, который даже нас не уведомил ни в рабочем, ни в официальном порядке о причинах неявки Кривоноса и Магамедрасулова - заявил Гончаренко.

По его словам, комиссия получила письма от СБУ и САП с объяснениями относительно отсутствия их представителей. В частности, СБУ сообщила, что Василий Малюк находится в зоне боевых действий и выполняет боевые задачи. В САП объяснили, что у руководителя ведомства Александра Клименко запланирована важная международная встреча на время заседания ВСК.

Что касается НАБУ, мы вообще не получили ни одного письма. На брифинге, который проводил господин Кривонос, он сказал, что едет в командировку - в Италию, Бельгию, Японию. Знаете, я хочу сообщить, что это действительно очень интересный перечень стран. В Италии в соответствии с законодательством парламентская следственная комиссия имеет такие же права, как и суд, с точки зрения необходимости являться, отчитываться и свидетельствовать. В Бельгии за неявку на заседание следственной комиссии грозит до 6 месяцев лишения свободы, то есть неявка по вызову следственной комиссии является уголовным преступлением. В Японии в Конституции прописана необходимость любого лица явиться по вызову парламента, то есть это, в принципе, не обсуждается. Однако вместо того, чтобы быть здесь, господин Кривонос едет в Италию, Бельгию, Японию - заявил нардеп.

Контекст

18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого председатель ВСК, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-руководителя СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00.