Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что ожидает директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко на следующем заседании ВСК. Он также напомнил руководителям антикоррупционных органов, что Украина является парламентско-президентской республикой, а не наоборот. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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По словам Гончаренко, в последние дни Кривонос и Клименко активно посещали Офис Президента.

Мои источники на Банковой говорят, что они постоянно были там на совещаниях с Владимиром Зеленским. Господин Кривонос и господин Клименко, Украина является ПАРЛАМЕНТСКО-президентской республикой. Не наоборот - заявил нардеп.

Он также подчеркнул, что ждет руководителей НАБУ и САП на следующем заседании ВСК.

"Поэтому ждем вас на следующем заседании ВСК", - заявил Гончаренко.

Контекст

18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого председатель ВСК, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-руководителя СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00.

Однако никто из приглашенных в понедельник не явился на ВСК, их повторно вызывают на заседание комиссии, на этот раз им предложили самостоятельно выбрать удобную дату: 25 ноября, 7 декабря и 11 декабря.

ВСК может принять решение о принудительном приводе Кривоноса и Клименко в случае неявки без уважительных причин — адвокат