Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Генерал-майор СБУ Сергей Дука считает, что уголовное производство, в рамках которого ему объявлено подозрение, является личной местью со стороны представителей Национального антикоррупционного бюро. В интервью "Судебно-юридической газете" Дука также указал на непрофессионализм сотрудников Бюро, которые нарушают требования Уголовного процессуального кодекса и пытаются представить его работу в Службе безопасности как нарушение закона, пишет УНН.

Больше всего — то, как личную месть можно превратить в уголовное производство. Я уже говорил и повторю: убежден, что преследование меня и возможное преследование моих коллег — это ответ на расследования, которые мы проводили в прошлом году, в частности на обыски у детективов НАБУ и прокуроров САП. Ищут любую зацепку. А когда не находят — по моему убеждению, пытаются ее создать. Так меня связали с делом колл-центров и якобы прикрытием наркобизнеса, а затем пришли с обыском, – сказал генерал Дука.

Он напомнил, что во время пребывания в помещении НАБУ ему сказали: "Ты посадил нашего и будешь сидеть как минимум столько же".

"Я уже рассказывал об этом публично. Как иначе трактовать такие слова, если не как месть?", – отметил Дука.

Второе, что генерал отметил в работе НАБУ в рамках расследования, — попытка представить выполнение служебных обязанностей в интересах Украины как преступление.

"За 26 лет службы я многое видел. Но чтобы работу, которую ты обязан выполнять, превращали в основу громкого фильма о преступной организации — с таким столкнулся впервые.

Поэтому у меня есть конкретные вопросы к детективам и прокурорам, которые готовили это дело. Вы читали закон о Службе безопасности Украины? Понимаете задачи нашего департамента? Знаете, что работа с источниками, в том числе в криминальной среде, была частью моих служебных обязанностей?", – прокомментировал Дука в своем интервью.

Он подчеркнул, что сам факт знакомства с представителем криминального мира не объясняет, какое преступление он якобы совершил.

Если бы я не работал с этой средой, у руководства были бы все основания спросить, почему я не выполняю свои задачи, - добавил Дука.

Генерал напомнил, что на заседании ВСК уже рассказывал, как познакомился с Андреем Осиповым, известным как "Криминал", и о том, как благодаря этим контактам удалось не допустить бунтов в украинских учреждениях исполнения наказаний в начале полномасштабной войны в 2022 году.

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"Это конкретный результат работы в интересах государства. Где здесь преступление?", - задается вопросом Дука.

Генерал подчеркнул, что готов отвечать за каждое свое действие. Но так же будет требовать, чтобы обвинение объяснило каждое свое утверждение.

"Фильм, даже с претензией на Каннский фестиваль, доказательств не заменяет. Особенно когда очередную премьеру устраивают накануне важных для Украины переговоров", - добавил он.

По словам Дуки, его также поразило в работе НАБУ то, как они обращаются с нормами УПК.

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"Третье — обращение с требованиями Уголовного процессуального кодекса. Люди, которые обязаны знать и выполнять закон, приехали в 05:25 и устроили вооруженную попытку проникновения. Для ночных следственных действий УПК предусматривает исключения. Я хочу услышать: какие именно законные основания были в этом случае? Чем обосновывалась неотложность?

Клименко и Кривонос меня знают. Когда нужно — общаются со мной. Есть вопросы? Вызовите на допрос. Задайте их в установленном законом порядке. Зачем штурм и шоу?", – сказал Дука.

Он подчеркнул, что на момент обыска находился дома.

В это время уже не первые сутки продолжалась спецоперация за пределами Украины. Знали ли они о ней? Или случайно пришли именно во время ее проведения? Это также вопросы, на которые я хочу получить ответы.

Они появились фактически ночью. За забором звучала русская речь, затем — крики: "Работает НАБУ", "У нас есть постановление". Почему охрана должна была поверить неизвестным вооруженным людям на слово?, – спросил генерал в своем интервью.

Он отметил, что теперь публикуются фрагменты видео, а общество убеждают в том, что сотрудники представились.

"Но назвать себя и надлежащим образом подтвердить свои полномочия — разные вещи. Вооружённый человек лезет на забор и кричит охране: "Подойди, я тебе покажу удостоверение". Почему не подойти к камере домофона и не показать документы? Ночь, вооружённые люди, попытка преодолеть забор, ни одного документа перед камерой домофона. При таких обстоятельствах "Альфа" расценила это как потенциальную угрозу. Обо всём этом я рассказал на ВСК", — уточняет генерал.

Дука убеждён, что в НАБУ знали, что меня охраняет "Альфа".

"Эта охрана — жизненная необходимость. Поэтому остаётся главный вопрос: зачем было провоцировать ситуацию, в которой могли погибнуть и их спецназовцы, и сотрудники СБУ?

Вот три вещи, которые поразили меня больше всего: личная месть, оформленная как производство; попытка криминализировать мою служебную работу; и действия, создавшие опасность для людей. По каждой из них должны быть конкретные ответы", — резюмировал генерал Дука.