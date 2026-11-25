Руководство антикоррупционных органов оказывает давление на членов временной следственной комиссии Верховной Рады и просит не приходить на заседания или не участвовать в голосовании. Об этом заявил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека в период действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого председатель ВСК, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-руководителя СБУ Василия Малюка и бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00. Однако никто из приглашенных в понедельник не явился на заседание ВСК, и их повторно вызывают на заседание комиссии. Следующее заседание ВСК запланировано на сегодня, 25 ноября.

По словам Алексея Гончаренко, ему уже известно о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили членам ВСК.

"А теперь хочу официально сообщить СМИ и общественности и предупредить руководство антикоррупционных органов. В настоящее время на членов ВСК оказывается давление. Мне уже известно о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили народным депутатам и просили не приходить на заседания или не участвовать в голосовании ВСК. Давление идет со всех сторон и различными методами. Считаю это неправильным, вредным и опасным явлением, которое бросает тень на антикоррупционные органы", - заявил нардеп.

Конфликт интересов: кто и как должен его устанавливать?

Также Гончаренко прокомментировал заявление руководителя САП Александра Клименко о конфликте интересов с председателем комиссии и о том, что ВСК должна проголосовать за отсутствие такого конфликта.

"Оказывается, у него со мной конфликт интересов, и ВСК должна проголосовать за отсутствие такого конфликта. Господин Клименко ссылается на закон и говорит, что это обычная практика. Мне страшно, потому что господин Клименко возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру и должен действительно знать законодательство. Еще можно было бы понять, если бы такой тезис высказал начальник ТЦК или министр агропромышленности. Но это же руководитель прокуратуры. С юридической точки зрения это абсурд. Такой процедуры просто не существует", - объяснил нардеп.

Он добавил, что закон о ВСК не предусматривает "голосования об отсутствии конфликта интересов".

"А теперь о том, что происходит на самом деле. Сначала господин Клименко не смог прийти, потому что, по сообщениям СМИ, должен был отправиться в командировку. Затем у него была международная встреча. Далее он заявил о конфликте интересов, а теперь требует, чтобы ВСК приняла решение о том, что конфликта нет. Мне кажется, что господин Клименко просто не хочет приходить на заседание ВСК. Возможно, я преувеличиваю, но все это выглядит как уклонение. Также хочу напомнить господину Клименко одну простую вещь: власть — это парламент. Народный депутат является ИЗБРАННЫМ представителем народа. Господин Клименко — НАЗНАЧЕННЫЙ. Поэтому вы не можете УКАЗЫВАТЬ, что именно должна делать Рада, каким образом и в каком порядке", - подчеркнул Гончаренко.

"Конфликт возник тогда, когда появились неудобные вопросы": Гончаренко рассказал ещё об одном письме руководителя САП в адрес ВСК