Глава Временной следственной комиссии ВР, народный депутат Алексей Гончаренко выразил сомнения в том, что за шесть минут следователи могли провести полноценный допрос. Речь идет о якобы допросе генерал-майора Сергея Дуки, который был проведен сразу после его задержания 4 ноября, пишет УНН.

В комментарии журналистам после заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения Алексей Гончаренко сообщил, что единственной информацией, которую они получили от антикоррупционных органов после направленных им запросов на основании показаний, предоставленных комиссии Дукой, стало видео его первого допроса.

"На эту минуту мы получили от САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.) сегодня утром видео первого допроса, который длился, я так понимаю, 6 минут. Первого и единственного на тот момент допроса генерала Дуки. Мы еще не имели возможности с ним ознакомиться, потому что оно поступило сегодня буквально час назад. Это пока все, что мы получили после прошлого заседания от антикоррупционных органов", — сообщил Гончаренко.

По его словам, 6-минутный допрос — это смешно.

"Кто когда-либо был на допросах в качестве свидетеля, тот знает, что только заполнение паспортных данных занимает 6 минут. Это просто занимает примерно 6 минут", — считает Гончаренко.

Добавим, что несколько дней назад в СМИ появился протокол этого допроса, и, если верить этому документу, то генерал-майору Дуке на этом допросе был задан всего один вопрос.

Добавим

Директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший генпрокурор Руслан Кравченко, экс-глава СБУ Василий Малюк и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которые были приглашены на сегодняшнее заседание комиссии, не явились.

Клименко сослался на важную международную встречу, а относительно генерала Малюка в СБУ сообщили, что он находится в зоне боевых действий. В то же время Национальное антикоррупционное бюро не предоставило никакой информации о причинах неявки своих представителей.

Все эти лица были вызваны на заседание комиссии после того, как 18 ноября на этой ВСК выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

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