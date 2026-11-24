Лидер наркокартеля "Химпром" Буркин в угрозах руководителю Департамента борьбы с наркопреступностью (ДБН) Дмитрию Торгалу упоминал Олега Татарова как препятствие для устранения руководителя ДБН. Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

По словам Небытова, на записях лидер "Химпрома" называет Татарова "товарищем из ОП, который нас почему-то не любит". "Там звучит значительно грубее", — добавил он. Если следователи разрешат, эти записи обнародуют.

Упоминания на записях о Татарове "на вершине" Небытов назвал местью за разрушенные преступные проекты.

"Документирование таких преступных групп международного масштаба требует помощи различных органов власти, координации между ними, единой позиции — если хотите, это можно назвать политической волей", — подчеркнул он.

За снятие Торгала с должности через посредников предлагали $2 млн. Подписать приказ мог только тогдашний глава Нацполиции Иван Выгивский (ныне — министр внутренних дел), но этого не произошло. По словам Небытова, окружение Буркина "разводило" его на деньги, а Торгало, которому поступали прямые угрозы, не только сохранил должность, но и стал генералом полиции.

Структуру "Химпрома" полиция системно разрушала с 2023 года в сотрудничестве с американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Также были созданы совместные следственно-оперативные группы с правоохранителями Албании, Казахстана, Литвы, Латвии и Чехии, задержавшие более 50 участников. В вопросе экстрадиции Буркина полиция сейчас работает с DEA и Мексикой — его дважды объявляли в международный розыск по красным карточкам Интерпола.

Буркин заявил о готовности сотрудничать с НАБУ и САП. Небытов предполагает, что таким образом он хочет вместо статуса подозреваемого получить статус разоблачителя или иной статус, который позволит ему избежать уголовной ответственности по другим статьям. "Я думаю, что это нерабочая ситуация и он этого не реализует", — сказал он.

Нацполиция сообщила Егору Буркину о подозрении в заказе и организации насильственных преступлений, а также создании вербовочных кол-центров. Речь идет о создании преступной организации, вымогательстве, умышленном уничтожении имущества, наркоторговле (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 307 УК Украины).