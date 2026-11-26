Генерал-майор СБУ Сергей Дука поставил под сомнение последовательность задержаний по делу «Карфаген 2» и предположил, что так называемый соорганизатор преступной группировки Егор Буркин «Мексиканец» может быть тайным свидетелем НАБУ. Об этом генерал заявил после заседания суда в четверг, отвечая на вопрос УНН.

Детали

Дука объяснил, что документирование преступной группировки обычно происходит от полугода до года, а ее участники задерживаются одновременно, чтобы избежать уничтожения доказательств.

А что у нас происходит? Летом задерживают Осипова, а через 3–4 месяца начинают задерживать других лиц — заявил генерал.

Отдельно он обратил внимание на процессуальный статус Егора Буркина, которого антикоррупционные органы называют соорганизатором преступной группировки. Дука подчеркнул, что до того, как он поднял вопрос о его статусе на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, не было понятно, кем является это лицо в производстве и в каком статусе участвует в деле.

То есть кто он? Тайный свидетель НАБУ? У меня вообще есть такая мысль, что они хотят таким образом легализовать его в Украине, потому что он выиграл все суды по поводу того, что он Левченко, а не Буркин. Ну и по тактике, как работает НАБУ: заключаем тайное соглашение, о нем никто не знает, платим в какие-то фонды Стерненко или что-то подобное, какие-то средства — человека легализуем, и все — считает генерал.

"С Дукой меня познакомил Малюк": первое интервью Андрея Осипова, который в фильме НАБУ "Карфаген-2" фигурирует как "Криминал"

Напомним

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции «Карфаген» стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал отрицает свою вину.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО.

Сегодня, 26 ноября, апелляционная палата ВАКС рассматривала апелляционные жалобы на меру пресечения Сергею Дуке. В заседании был объявлен перерыв до 12:00 8 декабря.