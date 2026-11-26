"Кто он?" Дука предположил, что "Мексиканец" может быть тайным свидетелем НАБУ
Киев • УНН
Сергей Дука поставил под сомнение последовательность задержаний по делу «Карфаген 2». Он предположил, что Егор Буркин может быть тайным свидетелем НАБУ.
Генерал-майор СБУ Сергей Дука поставил под сомнение последовательность задержаний по делу «Карфаген 2» и предположил, что так называемый соорганизатор преступной группировки Егор Буркин «Мексиканец» может быть тайным свидетелем НАБУ. Об этом генерал заявил после заседания суда в четверг, отвечая на вопрос УНН.
Детали
Дука объяснил, что документирование преступной группировки обычно происходит от полугода до года, а ее участники задерживаются одновременно, чтобы избежать уничтожения доказательств.
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Отдельно он обратил внимание на процессуальный статус Егора Буркина, которого антикоррупционные органы называют соорганизатором преступной группировки. Дука подчеркнул, что до того, как он поднял вопрос о его статусе на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, не было понятно, кем является это лицо в производстве и в каком статусе участвует в деле.
То есть кто он? Тайный свидетель НАБУ? У меня вообще есть такая мысль, что они хотят таким образом легализовать его в Украине, потому что он выиграл все суды по поводу того, что он Левченко, а не Буркин. Ну и по тактике, как работает НАБУ: заключаем тайное соглашение, о нем никто не знает, платим в какие-то фонды Стерненко или что-то подобное, какие-то средства — человека легализуем, и все
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