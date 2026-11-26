Генерал-майор СБУ Сергій Дука поставив під сумнів послідовність затримань у справі "Карфаген 2" і припустив, що так званий співорганізатор злочинного угрупування Єгор Буркін "Мексиканець" може бути таємним свідком НАБУ. Про це генерал заявив після засідання суду у четвер, відповідаючи на запитання УНН.

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Дука пояснив, що документування злочинного угрупування зазвичай відбувається від півроку до року, а його учасники затримуються одночасно, щоб уникнути знищення доказів.

А що у нас відбувається? Влітку затримують Осіпова, а через 3-4 місяці починають затримувати інших осіб - заявив генерал.

Окремо він звернув увагу на процесуальний статус Єгора Буркіна, якого антикорупційні органи називають співорганізатором злочинного угрупування. Дука наголосив, що до того, як він порушив питання його статусу на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, не було зрозуміло, ким ця особа є у провадженні та в якому статусі бере участь у справі.

Тобто хто він? Таємний свідок НАБУ? В мене взагалі є така думка, що вони його хочуть так легалізувати в Україні, тому що він повигравав всі суди з приводу того, що він Левченко, а не Буркін. Ну і по тактиці, як працює НАБУ, заключаємо таємну угоду, про неї ніхто не знає, платимо на якісь фонди Стерненка або чомусь так, якісь кошти людину легалізовуємо і все - вважає генерал.

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Нагадаємо

4 листопада НАБУ і САП заявили про викриття ймовірно злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал заперечує свою провину.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 65 млн грн. 13 листопада необхідну суму застави було зібрано, і Сергія Дуку звільнили із СІЗО.

Сьогодні, 26 листопада, апеляційна палата ВАКС розглядала апеляційні скарги на запобіжний захід Сергію Дуці. В засіданні була оголошена перерва до 12:00 8 грудня.