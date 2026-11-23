ВАКС приговорил нардепа Лабазюка к 7 годам лишения свободы за попытку подкупа должностных лиц
Киев • УНН
Нардепа и его сообщника признали виновными в попытке подкупа Кубракова и Найема. Суд приговорил их к 7 и 6 годам лишения свободы.
Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата в предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Имя нардепа не называется, но, по данным УНН, речь идет о народном депутате от фракции "За будущее" Сергее Лабазюке. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает УНН.
Детали
Лабазюк пытался подкупить в ноябре 2023 года тогдашнего вице-премьера Александра Кубракова и главу Агентства Мустафу Найема. Тогда ему сообщили о подозрении.
Приговором суда нардеп и его сообщник признаны виновными по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Нардепу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Его сообщник приговорен к 6 годам лишения свободы. Также суд применил штраф в размере 10,7 млн грн к акционерному обществу и специальную конфискацию неправомерной выгоды
Дополнительно
Сумма неправомерной выгоды должна была составить 3 % - 5 % от объема финансирования.
Расследование по делу о попытке подкупа топ-чиновника в сфере восстановления было завершено в 2024 году.
Напомним
Высший антикоррупционный суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы народного депутата Андрея Одарченко за попытку подкупа руководства Минвосстановления.