Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата в предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Имя нардепа не называется, но, по данным УНН, речь идет о народном депутате от фракции "За будущее" Сергее Лабазюке. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает УНН.

Лабазюк пытался подкупить в ноябре 2023 года тогдашнего вице-премьера Александра Кубракова и главу Агентства Мустафу Найема. Тогда ему сообщили о подозрении.

Приговором суда нардеп и его сообщник признаны виновными по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Нардепу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Его сообщник приговорен к 6 годам лишения свободы. Также суд применил штраф в размере 10,7 млн грн к акционерному обществу и специальную конфискацию неправомерной выгоды