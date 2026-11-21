Адвокат генерал-майора СБУ Сергея Дуки Юрий Сухов призвал не использовать информацию об угрозе жизни генерала со стороны российских спецслужб для его дискредитации. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Адвокат отреагировал на распространение ответа СБУ на адвокатский запрос. В документе Служба безопасности сообщила о наличии реальной угрозы жизни и здоровью Сергея Дуки, связанной с деятельностью российских спецслужб.

В частности, в ответе отмечается, что угроза связана с личным участием Дуки в боевых действиях и руководством им структурными подразделениями Центрального управления СБУ, военнослужащие которых выполняют задачи по отражению российской агрессии.

По информации СБУ, Россия создала в Украине сеть, которая, в том числе, собирала сведения о местах проживания, маршрутах передвижения, местах временного пребывания Сергея Дуки и членов его семьи с целью дальнейшего использования для подготовки террористических атак.

В ведомстве отметили, что приведенные обстоятельства дают основания утверждать о направленности действий российских спецслужб против Дуки и высокой вероятности того, что их целью является причинение вреда его жизни и здоровью.

Комментируя распространение этого документа, Юрий Сухов отметил, что его пытаются использовать для дискредитации генерала.

Когда уже этот документ распространили и пытаются использовать для дискредитации закрытого судебного разбирательства. Советую обратить внимание на то, что на самом деле совершил генерал СБУ Сергей Дука, когда его охраняет спецподразделение "Альфа". Не думаю, что те, кто пытается дискредитировать Дуку, когда-либо получат защиту при таких, как у него, обстоятельствах - заявил адвокат.

Он также обратился к тем, кто может использовать эту тему для информационных кампаний.

Ну и некоторые в погоне за "жареным" и сплошным антикризисом в интересах тыловиков, безусловно, помогают вражеским спецслужбам. ДУМАЙТЕ - добавил адвокат.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО.