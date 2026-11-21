Адвокат генерал-майора СБУ Сергія Дуки Юрій Сухов закликав не використовувати інформацію про загрозу життю генерала з боку російських спецслужб для його дискредитації. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, пише УНН.

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Адвокат відреагував на поширення відповіді СБУ на адвокатський запит. У документі Служба безпеки повідомила про наявність реальної загрози життю та здоровʼю Сергія Дуки, повʼязаної з діяльністю російських спецслужб.

Зокрема, у відповіді зазначається, що загроза пов’язана з особистою участю Дуки в бойових діях та керівництвом ним структурними підрозділами Центрального управління СБУ, військовослужбовці яких виконують завдання з відсічі російській агресії.

За інформацією СБУ, росія створила в Україні мережу, яка, у тому числі, збирала відомості про місця проживання, маршрути пересування, місця тимчасового перебування Сергія Дуки та членів його сім’ї з метою подальшого використання для підготовки терористичних атак.

У відомстві зазначили, що наведені обставини дають підстави стверджувати про спрямованість дій російських спецслужб проти Дуки та високу ймовірність того, що їхньою метою є заподіяння шкоди його життю і здоров’ю.

Коментуючи поширення цього документу, Юрій Сухов зазначив, що його намагаються використати для дискредитації генерала.

Коли вже цей документ розповсюдили і намагаються використати для дискредитації закритого судового розгляду. Раджу звернути увагу, що ж насправді вчинив генерал СБУ Сергій Дука, коли його охороняє спецпідрозділ "Альфа". Не думаю, що ті хто намагається дискредитувати Дуку, коли-небудь отримують захист за таких, як він обставин - заявив адвокат.

Він також звернувся до тих, хто може використовувати цю тему для інформаційних кампаній.

Ну і дехто у гонитві за "смаженьким" та суцільним антикризом в інтересах тиловиків, безумовно допомагають ворожим спецслужбам. ДУМАЙТЕ - додав адвокат.

Нагадаємо

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана і Сергія Дуку звільнили з СІЗО.