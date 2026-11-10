В России планируют повысить штрафы для бизнеса в 5 раз на фоне рекордных военных расходов и дефицита бюджета

В России готовятся существенно повысить штрафы за экономические преступления, в частности для предпринимателей и компаний. За отдельные нарушения суммы взысканий вырастут в 5 раз, тогда как правительство планирует получить рекордные 1,7 трлн рублей от штрафов в течение 2026–2029 годов. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на "Интерфакс" и бюджетные документы, пишет УНН.

Детали

Комитет Госдумы РФ 9 ноября рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний за более чем 30 видов экономических преступлений.

В частности, максимальный штраф за незаконное предпринимательство без регистрации или лицензии предлагают увеличить с 300 тысяч до 1,5 млн рублей. За аналогичное нарушение, совершённое группой лиц, — с 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

Какие ещё штрафы вырастут

За уклонение компаний от уплаты налогов максимальный штраф может вырасти до 1,5 млн рублей, за нарушение авторских прав — до 1 млн, а за изготовление фальшивых денег в крупном размере или группой лиц — до 5 млн рублей.

В российском Минюсте необходимость изменений объясняют тем, что некоторые штрафы не пересматривались более 20 лет.

Сколько денег Россия хочет получить

В 2027–2029 годах российское правительство рассчитывает собрать более 1,3 трлн рублей штрафов, а вместе с 2026 годом — рекордные 1,7 трлн рублей.

В то же время значительную часть федерального бюджета поглощает война против Украины. Только на статью "Национальная оборона" в течение следующих 3 лет предусмотрено более 50 трлн рублей.

Совокупный дефицит российского бюджета за 2027–2029 годы прогнозируют на уровне почти 15,8 трлн рублей.

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