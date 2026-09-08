«Я иду за тобой, жалкое пузо» — Усик ответил Фьюри на предложение о бое

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри обменялись новыми вызовами на третий бой. Украинец показал тренировку и обратился к британцу, назвав его «жалким пузом», а британец ответил репостом видео и заявил о готовности провести «трилогию». Об этом передает УНН со ссылкой на соцсети спортсменов.

Детали

Усик показал тренировку на беговой дорожке, во время которой обратился к Тайсону Фьюри: «Тайсон, я иду за тобой, мой брат. Ты – жалкое пузо».

«Ты все еще думаешь обо мне?», – обратился Усик к Фьюри в Instagram.

Фьюри сделал репост видео Усика в stories, подписав: «Я хочу драться с настоящим мужчиной, как ты, брат», добавив в конце смайлик кролика — именно так британец называет украинца. Сам Усик рассказывал, что первым назвал себя «кроликом» именно он. Это произошло после того, как Тони Беллью назвал украинца зверем в боксе. На что Усик тогда ответил, что сам считает себя разве что «белым кроликом».

Также в stories Фьюри снова вызвал Усика на бой.

«Вот и мы, народ. Упорно тренируемся в зале. Делаем то, что умеем лучше всего. Александр Усик, ты, «средневес»-«кролик», я иду за тобой. Ты говорил, что ищешь настоящего мужчину для боя, что ж, вот я. Я хочу драться с настоящим мужчиной, как и ты, брат. Тебя разнесут на куски, ты средневесный бездельник. Давай сюда», – сказал Фьюри.

Позже британец также опубликовал пост в Instagram, в котором призывает Усика провести «трилогию».

«Трилогия приближается. Земля настоящих мужчин, время вернуть свое. Последний танец между воинами современного мира. Скоро», – написал Фьюри.

Напомним

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призывает украинца Александра Усика провести третий поединок.

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик принял решение освободить все свои чемпионские пояса в супертяжелой весовой категории. Однако, по словам боксера, он не уходит из спорта.