“Я йду за тобою, жалюгідне пузо” - Усик відповів Ф’юрі на пропозицію бою

Боксери Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі обмінялися новими викликами на третій бій. Українець показав тренування та звернувся до британця, назвавши його "жалюгідним пузом", а британець відповів репостом відео й заявив про готовність провести "трилогію". Про це передає УНН з посиланням на соцмережі спортсменів.

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Усик показав тренування на біговій доріжці, під час якого звернувся до Тайсона Ф’юрі: "Тайсоне, я йду за тобою, мій брате. Ти – жалюгідне пузо".

"Все ще думаєш про мене?", - звернувся Усик до Ф’юрі в Instagram.

Ф’юрі зробив репост відео Усика в stories, підписавши: "Я хочу битися зі справжнім чоловіком, як ти, брате", додавши у кінці смайлик кролика - саме так британець називає українця. Сам Усик розповідав, що він сам першим назвав себе "кроликом". Це сталося після того, як Тоні Белью назвав українця звіром у боксі. На що Усик тоді відповів, що сам вважає себе хіба "білим кроликом".

Також у stories Ф’юрі викликав Усика знову на бій.

"Ось і ми, народ. Наполегливо тренуємося у залі. Робимо те, що вміємо найкраще. Олександр Усик, ти, "середньоваговик"-"кролик", я йду за тобою. Ти казав, що шукаєш справжнього чоловіка для бою, що ж, ось я. Я прагну битися зі справжнім чоловіком, як і ти, брате. Тебе рознесуть на шматки, ти середньоваговий нероба. Давай сюди", - сказав Ф’юрі.

Згодом британець також виклав пост у Instagram, у якому закликає Усика провести "трилогію".

"Трилогія на підході. Земля справжніх чоловіків, час повернути своє. Останній танець між воїнами сучасного світу. Незабаром", - написав Ф’юрі.

Нагадаємо

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі закликає українця Олександра Усика провести третій поєдинок.

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик ухвалив рішення звільнити усі свої чемпіонські пояси у надважкій ваговій категорії. Проте, за словами боксера, він не йде зі спорту.