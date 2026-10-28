Усик спародировал празднование Роналду на фоне футболки Месси

Украинский боксер Александр Усик, находясь в Саудовской Аравии, потроллил аргентинского форварда Лионеля Месси. Боксер исполнил культовое празднование португальца Криштиану Роналду "Siuuu" напротив витрины с футболкой главного футбольного соперника португальца - Месси, передает УНН.

Детали

Усик, находившийся в Саудовской Аравии, где 31 октября должен состояться бой между Саулем Альваресом и Кристианом Мбилли, записал видео напротив витрины с футболкой и автографом форварда сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионеля Месси.

На видео Усик исполнил традиционное празднование Криштиану Роналду, сопроводив его словами "Siuuu", после чего сказал: "Кри-ш-ти-ану".

К слову, "Siuuu", что в переводе с испанского означает "Да", стало всемирно известным празднованием гола португальского футболиста Криштиану Роналду. Роналду впервые начал использовать этот возглас в 2013 году, когда играл за мадридский "Реал", а после этого празднование стало его визитной карточкой и массово распространилось среди болельщиков и спортсменов по всему миру как символ триумфа и радости.

Отметим, Усика и Роналду связывают личное знакомство и дружеское общение. Усик рассказывал, что они познакомились во время боя Тайсона Фьюри, а впоследствии встречались в Саудовской Аравии. Роналду также приглашал Усика на тренировку "Аль-Насра". По словам украинца, они общались около 40 минут о дисциплине, развитии и жизненном пути.

В 2025 году Усик стал звездным гостем матча чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Иттифаком", а перед этим, накануне матча, встретился с Роналду, который выступает за "Аль-Наср".

В день матча Усик получил от "Аль-Насра" футболку клуба с №17 и своей фамилией, а также исполнил традиционное празднование Роналду.

Напомним

Украинский боксер Александр Усик вместе с женой Екатериной посещает Лондон, где напротив автосалона Bentley записал обращение к промоутеру Фрэнку Уоррену, спросив его, где обещанный ему автомобиль за победу над Даниэлем Дюбуа.