«Роднички, мы в Эр-Рияде»: Усик пришёл поддержать Роналду на матче «Аль-Насра»

Украинский боксер Александр Усик посетит поединок саудовского «Аль-Насра» в Эр-Рияде, чтобы поболеть за португальского форварда Криштиану Роналду, передает УНН.

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Роднички, всем добрый день. Мы в Эр-Рияде, на футбольном стадионе. Пришли поддержать «Аль-Наср» и Криштиану Роналду. Больше Криштиану Роналду. Всем добра - написал Усик в Telegram, показав видео со стадиона.

Отметим, в 20:00 по киевскому времени на стадионе «King Saud University Stadium» в Эр-Рияде «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, в рамках 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретится с «Аль-Хулудом».

Дополнение

Украинский боксер Александр Усик, находясь в Саудовской Аравии, потроллил аргентинского форварда Лионеля Месси. Боксер исполнил культовое празднование «Siuuu» португальца Криштиану Роналду напротив рамки с футболкой главного футбольного соперника португальца — Месси.

К слову, поводом для этого стало особое признание португальского футболиста.

Болельщики признали обладателя «Золотого мяча» 2008 года Роналду лучшим в истории награды. В голосовании участвовали 10 номинантов, каждый из которых как минимум дважды становился обладателем престижной индивидуальной награды. Проголосовать мог любой желающий, для этого нужно было заплатить 1 евро. При этом пользователи могли голосовать за своего кандидата неограниченное количество раз.

Усик спародировал празднование Роналду на фоне футболки Месси