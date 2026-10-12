Нафта дешевшає після заяв Трампа про "енергетичне перемир'я"

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 12 жовтня, на тлі очікувань збільшення постачання з росії після того, як президент США Дональд Трамп заявив про "енергетичне перемир'я" у російсько-українській війні після укладання угоди США з москвою про постачання дизельного пального. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,54 долара, або на 1,47%, до 103,18 долара за барель до 01:54 GMT (04:54 за Києвом), тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 1,54 долара, або на 1,68%, до 90,31 долара за барель.

Ф'ючерси на дизельне пальне на ICE впали на 3% до 1436 доларів за метричну тонну після того, як президент Трамп заявив у п'ятницю, що росія негайно поставить понад 300 000 метричних тонн (2,25 мільйона барелів) дизельного пального на ринки США та світу.

"Енергетичне перемир'я" Трампа поки передбачає припинення ударів лише по НПЗ - Axios

росія поставить ще 500 000 тонн у листопаді та ще 1 мільйон тонн "відразу після цього", додав Трамп. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, щоденне споживання дизельного пального у світі становитиме близько 29 мільйонів барелів.

У неділю Трамп також несподівано оголосив про "енергетичне перемир'я" у російсько-українській війні, проте Президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще чекає на подробиці угоди, тоді як росія відмовилася від коментарів, пише видання.

Ці заяви дещо послабили безпосередній тиск на постачання, наголосив Тім Вотерер, головний аналітик KCM Trade.

"Залишаються питання щодо чинності та тривалості будь-якої подібної угоди, і без більш чітких доказів того, що вона дійсно буде дотримуватися, масштаби відкату, імовірно, залишаться обмеженими", - додав він.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив у неділю, що всі члени організації повинні оцінити необхідність додаткових поставок дизельного пального і що країни, які ще не повністю виконали обіцянки щодо обсягів, повинні прискорити поставки, що залишилися, віддаючи пріоритет дизельному пальному.

Вплив конфлікту на Близькому Сході зберігається

Однак близькосхідний конфлікт продовжує підтримувати ціну на нафту марки Brent понад 100 доларів за барель, пише видання.

Хусити взяли на себе відповідальність за суботній удар по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда, у результаті якого загинули 13 людей і понад 300 отримали поранення, тоді як саудівська влада повідомила про постраждалих внаслідок нового удару по аеропорту у неділю.

Другий за два дні удар хуситів по аеропорту Ер-Ріяда забрав життя людини, 11 поранено

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Сполучені Штати розглядають можливість приєднатися до саудівських ударів по хуситах у цьому конфлікті, який є наслідком ширшої війни з Іраном, розпочатої США та Ізраїлем у лютому.

Окрім того, цього місяця зафіксовано нові атаки на танкери, що проходять через Ормузьку протоку, що загрожує уповільнити відновлення експорту нафти з Близького Сходу, яке спостерігалося у вересні.

Як повідомило у вихідні дні Управління морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO), один танкер був уражений безпілотником у районі якірної стоянки Сохар в Омані, а інший зазнав пошкоджень від невідомого снаряда під час проходження через Ормузьку протоку.

Який прогноз ціни на нафту

Аналітики Goldman Sachs у своїй записці підвищили прогноз ціни на нафту марки Brent на грудень до 90 доларів за барель із 85 доларів раніше.

"Ми зберігаємо наш базовий сценарій, згідно з яким подальша адаптація поставок з Близького Сходу врешті призведе до зниження цін на нафту, у той час як потенційне відновлення ескалації як і раніше є значним чистим ризиком підвищення цін", - заявили аналітики, оцінюючи премію за ризик у трохи більше 20 доларів за барель.

"Ми прогнозуємо, що ціни на нафту марки WTI, які надзвичайно низькі порівняно з Brent через високі витрати на транспортування між США та Європою, становитимуть у середньому 81 долар у грудні 2026 року та 73 долари у 2027 році", - додали вони.

У Мексиканській затоці енергетичні гіганти Shell, Chevron і BP намагалися перекинути персонал і відновити видобуток на своїх платформах після того, як ураган "Ісаяс" обрушився на узбережжя вранці в суботу.