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Financial Times
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Нефть марки Brent

Нефть дешевеет после заявлений Трампа об «энергетическом перемирии»

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

Brent подешевела до 103,18 доллара после заявлений Трампа о будущих поставках российского дизельного топлива. Риски на Ближнем Востоке сдерживают падение.

Нефть дешевеет после заявлений Трампа об «энергетическом перемирии»

Цены на нефть снизились в понедельник, 12 октября, на фоне ожиданий увеличения поставок из россии после того, как президент США Дональд Трамп заявил об "энергетическом перемирии" в российско-украинской войне после заключения соглашения США с москвой о поставках дизельного топлива. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,54 доллара, или на 1,47%, до 103,18 доллара за баррель к 01:54 GMT (04:54 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 1,54 доллара, или на 1,68%, до 90,31 доллара за баррель.

Фьючерсы на дизельное топливо на ICE упали на 3% до 1436 долларов за метрическую тонну после того, как президент Трамп заявил в пятницу, что россия немедленно поставит более 300 000 метрических тонн (2,25 миллиона баррелей) дизельного топлива на рынки США и мира.

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россия поставит еще 500 000 тонн в ноябре и еще 1 миллион тонн "сразу после этого", добавил Трамп. По прогнозам Международного энергетического агентства, ежедневное потребление дизельного топлива в мире составит около 29 миллионов баррелей.

В воскресенье Трамп также неожиданно объявил об "энергетическом перемирии" в российско-украинской войне, однако Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще ждет подробностей соглашения, тогда как россия отказалась от комментариев, пишет издание.

Эти заявления несколько ослабили непосредственное давление на поставки, подчеркнул Тим Вотерер, главный аналитик KCM Trade.

"Остаются вопросы относительно действительности и продолжительности любого подобного соглашения, и без более четких доказательств того, что оно действительно будет соблюдаться, масштабы отката, вероятно, останутся ограниченными", - добавил он.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил в воскресенье, что все члены организации должны оценить необходимость дополнительных поставок дизельного топлива и что страны, которые еще не полностью выполнили обещания по объемам, должны ускорить оставшиеся поставки, отдавая приоритет дизельному топливу.

Влияние конфликта на Ближнем Востоке сохраняется

Однако ближневосточный конфликт продолжает поддерживать цену на нефть марки Brent выше 100 долларов за баррель, пишет издание.

Хуситы взяли на себя ответственность за субботний удар по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате которого погибли 13 человек и более 300 получили ранения, тогда как саудовские власти сообщили о пострадавших в результате нового удара по аэропорту в воскресенье.

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Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты рассматривают возможность присоединиться к саудовским ударам по хуситам в этом конфликте, который является следствием более широкой войны с Ираном, начатой США и Израилем в феврале.

Кроме того, в этом месяце зафиксированы новые атаки на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, что угрожает замедлить восстановление экспорта нефти с Ближнего Востока, наблюдавшееся в сентябре.

Как сообщило в выходные дни Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), один танкер был поражен беспилотником в районе якорной стоянки Сохар в Омане, а другой получил повреждения от неизвестного снаряда во время прохождения через Ормузский пролив.

Каков прогноз цены на нефть

Аналитики Goldman Sachs в своей записке повысили прогноз цены на нефть марки Brent на декабрь до 90 долларов за баррель с 85 долларов ранее.

"Мы сохраняем наш базовый сценарий, согласно которому дальнейшая адаптация поставок с Ближнего Востока в конечном итоге приведет к снижению цен на нефть, в то время как потенциальное возобновление эскалации по-прежнему является значительным чистым риском повышения цен", - заявили аналитики, оценивая премию за риск в чуть более 20 долларов за баррель.

"Мы прогнозируем, что цены на нефть марки WTI, которые чрезвычайно низки по сравнению с Brent из-за высоких затрат на транспортировку между США и Европой, составят в среднем 81 доллар в декабре 2026 года и 73 доллара в 2027 году", - добавили они.

В Мексиканском заливе энергетические гиганты Shell, Chevron и BP пытались перебросить персонал и возобновить добычу на своих платформах после того, как ураган «Исаиас» обрушился на побережье утром в субботу.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Ураган в США
Война в Украине
Нефть марки Brent
Израиль
Эр-Рияд
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский
Иран