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Вартість колекції картин Ван Гога, Сезанна й Моне може сягнути $450 мільйонів - в чому її особливість і коли торги

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

12 картин продадуть у Нью-Йорку 18 листопада. Серед них — роботи Ван Гога, Сезанна та Моне, які не показували десятиліттями.

Вартість колекції картин Ван Гога, Сезанна й Моне може сягнути $450 мільйонів - в чому її особливість і коли торги
Фото: REUTERS/Hannah McKay

Очікується, що колекція з 12 картин, які тривалий час не виставлялися на публіку — серед них роботи Вінсента ван Гога, Поля Сезанна та Клода Моне, — принесе близько 450 мільйонів доларів під час продажу в Нью-Йорку в листопаді, передає УНН із посланням на Reuters.

У середу в лондонському відділенні аукціонного дому Sotheby's представили п’ять із цих полотен, зокрема "Арлекіна" Сезанна та "Сад Тюїльрі" Моне.

Решту колекції наразі демонструють у цифровому форматі; серед них — картина Ван Гога "Квітучі каштани", вартість якої оцінюють приблизно у 180 мільйонів доларів. Перед аукціоном у Нью-Йорку, запланованим на 18 листопада, деякі з картин експонуватимуться в галереях по всьому світу.

Це "одна з найцінніших колекцій, коли-небудь виставлених на аукціон", — зазначила Гелена Ньюман, голова європейського підрозділу Sotheby's, додавши, що роботи Сезанна та Ван Гога, ймовірно, сягнуть рекордних цін.

В інтерв’ю вона назвала шедевр Ван Гога "неймовірно захопливим відкриттям"; художник створив його наприкінці життя в Овер-сюр-Уаз, одразу після виписки з психіатричної лікарні в Сен-Ремі-де-Прованс.

"Картина випромінює позитив, радість і життєву енергію. Звісно, ​​знаючи подальші події, ми розуміємо, що це було всього за три місяці до його передчасної смерті", — додала Ньюман, яка також очолює міжнародний відділ мистецтва імпресіонізму та модернізму.

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Додамо

Полотно Сезанна "Арлекін" належить до рідкісної серії картин із зображенням Арлекіна, створених у період між 1888 та 1890 роками. Ця робота, яку не показували публіці з 1975 року, за оцінками експертів, може бути продана приблизно за 120 мільйонів доларів.

"Три інші версії "Арлекіна" зараз зберігаються в музеях, тож це єдиний екземпляр, що залишився в приватній власності", — сказала Ньюман. Вона додала, що ця робота "проклала шлях таким митцям, як Пікассо, які продовжували звертатися до теми Арлекіна протягом усього XX століття". Аукціонний дім очікує, що в листопаді картина "Арлекін" встановить новий ціновий рекорд для цього художника. Чинний рекорд для творів Сезанна належить полотну "Гравці в карти" (нині входить до національної колекції Катару); за наявними даними, його було придбано у 2011 році за 250 мільйонів доларів — суму, що на той час була найвищою ціною, коли-небудь сплаченою за витвір мистецтва.

Більшість картин із цієї колекції придбали в Лондоні у 1970-х роках Карлос Педро Блак'є та Неллі Блак'є де Аррієта. За словами Ньюман, ця колекція не надто відома широкому загалу.

"Багато з цих робіт не експонувалися протягом 50 і більше років, тому їхня поява зараз — це справжнє відкриття", — зазначила вона, додавши, що очікує на історичну подію під час продажу колекції.

"На неї чекатимуть із нетерпінням, а згодом згадуватимуть як одну з легендарних колекцій, — сказала Ньюман. — Це одна з останніх нагод придбати визначні зразки музейного рівня, створені ключовими майстрами імпресіонізму та модернізму".

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Антоніна Туманова

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