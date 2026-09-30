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Стоимость коллекции картин Ван Гога, Сезанна и Моне может достичь 450 миллионов долларов — в чем ее особенность и когда состоятся торги

Киев • УНН

 • 822 просмотра

12 картин продадут в Нью-Йорке 18 ноября. Среди них — работы Ван Гога, Сезанна и Моне, которые не показывали десятилетиями.

Стоимость коллекции картин Ван Гога, Сезанна и Моне может достичь 450 миллионов долларов — в чем ее особенность и когда состоятся торги
Фото: REUTERS/Hannah McKay

Ожидается, что коллекция из 12 картин, которые долгое время не выставлялись на публике, — среди них работы Винсента ван Гога, Поля Сезанна и Клода Моне, — принесёт около 450 миллионов долларов во время продажи в Нью-Йорке в ноябре, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

В среду в лондонском отделении аукционного дома Sotheby's представили пять из этих полотен, в том числе «Арлекина» Сезанна и «Сад Тюильри» Моне.

Остальную часть коллекции сейчас демонстрируют в цифровом формате; среди них — картина Ван Гога «Цветущие каштаны», стоимость которой оценивают примерно в 180 миллионов долларов. Перед аукционом в Нью-Йорке, запланированным на 18 ноября, некоторые из картин будут экспонироваться в галереях по всему миру.

Это «одна из самых ценных коллекций, когда-либо выставлявшихся на аукцион», — отметила Хелена Ньюман, глава европейского подразделения Sotheby's, добавив, что работы Сезанна и Ван Гога, вероятно, достигнут рекордных цен.

В интервью она назвала шедевр Ван Гога «невероятно захватывающим открытием»; художник создал его в конце жизни в Овер-сюр-Уаз, сразу после выписки из психиатрической больницы в Сен-Реми-де-Прованс.

«Картина излучает позитив, радость и жизненную энергию. Конечно, зная о последующих событиях, мы понимаем, что это было всего за три месяца до его преждевременной смерти», — добавила Ньюман, которая также возглавляет международный отдел искусства импрессионизма и модернизма.

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Добавим

Полотно Сезанна «Арлекин» относится к редкой серии картин с изображением Арлекина, созданных в период между 1888 и 1890 годами. Эта работа, не демонстрировавшаяся публике с 1975 года, по оценкам экспертов, может быть продана примерно за 120 миллионов долларов.

«Три другие версии «Арлекина» сейчас хранятся в музеях, поэтому это единственный экземпляр, оставшийся в частной собственности», — сказала Ньюман. Она добавила, что эта работа «проложила путь таким художникам, как Пикассо, которые продолжали обращаться к теме Арлекина на протяжении всего XX века». Аукционный дом ожидает, что в ноябре картина «Арлекин» установит новый ценовой рекорд для этого художника. Нынешний рекорд для произведений Сезанна принадлежит полотну «Игроки в карты» (ныне входит в национальную коллекцию Катара); согласно имеющимся данным, оно было приобретено в 2011 году за 250 миллионов долларов — сумму, которая на тот момент была самой высокой ценой, когда-либо уплаченной за произведение искусства.

Большинство картин из этой коллекции были приобретены в Лондоне в 1970-х годах Карлосом Педро Блакье и Нелли Блакье де Арриетой. По словам Ньюман, эта коллекция не слишком известна широкой публике.

«Многие из этих работ не экспонировались в течение 50 и более лет, поэтому их появление сейчас — это настоящее открытие», — отметила она, добавив, что ожидает исторического события во время продажи коллекции.

«Её будут ждать с нетерпением, а впоследствии вспоминать как одну из легендарных коллекций, — сказала Ньюман. — Это одна из последних возможностей приобрести выдающиеся образцы музейного уровня, созданные ключевыми мастерами импрессионизма и модернизма».

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Антонина Туманова

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