В Германии открылась выставка картин Джонни Деппа

Экспозиция под названием "The Art of Johnny Depp" ("Искусство Джонни Деппа") проходит во дворце в стиле барокко Бенрат в Дюссельдорфе и открыта до 27 сентября. На ней представлены 60 работ кинозвезды, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Незадолго до начала работы выставки Джонни Депп выступал на концерте с группой Hollywood Vampires в расположенных неподалеку от Кельна, но на открытие выставки не приехал. Председатель правления Фонда дворца и парка Бенрат Штефан Швайцер рассказал газете Neue Ruhr Zeitung (NRZ), что актер все же побывал в музее "перед концертом в пятницу и осмотрел выставку в небольшой компании".

В пресс-релизе музея отмечается, что Джонни Депп начал заниматься художественным творчеством еще в детстве, но долгое время, до 2022 года, не демонстрировал свои произведения широкой публике. Там же сказано, что среди ключевых работ выставки — серия Five, посвященная пяти самым психологически тяжелым годам в жизни Джонни Деппа. Еще один важный образ выставки — Bunnyman ("Человек-кролик"), персонаж из повторяющегося сна, которого независимо друг от друга видели сам Депп и его сын Джек.

Издание отмечает, что это не первая выставка Деппа в ФРГ. В марте 2026 года выставка 13 его картин и принтов прошла в небольшом городе Эммендинген. Некоторые работы были распроданы еще за несколько дней до открытия, поэтому пришлось заказать дополнительные экземпляры.

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