В Германии открылась выставка картин Джонни Деппа
Киев • УНН
Во дворце Бенрат в Дюссельдорфе открылась выставка 60 работ Джонни Деппа. Экспозиция продлится до 27 сентября, актёр посетил её до концерта.
Экспозиция под названием "The Art of Johnny Depp" ("Искусство Джонни Деппа") проходит во дворце в стиле барокко Бенрат в Дюссельдорфе и открыта до 27 сентября. На ней представлены 60 работ кинозвезды, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Незадолго до начала работы выставки Джонни Депп выступал на концерте с группой Hollywood Vampires в расположенных неподалеку от Кельна, но на открытие выставки не приехал. Председатель правления Фонда дворца и парка Бенрат Штефан Швайцер рассказал газете Neue Ruhr Zeitung (NRZ), что актер все же побывал в музее "перед концертом в пятницу и осмотрел выставку в небольшой компании".
В пресс-релизе музея отмечается, что Джонни Депп начал заниматься художественным творчеством еще в детстве, но долгое время, до 2022 года, не демонстрировал свои произведения широкой публике. Там же сказано, что среди ключевых работ выставки — серия Five, посвященная пяти самым психологически тяжелым годам в жизни Джонни Деппа. Еще один важный образ выставки — Bunnyman ("Человек-кролик"), персонаж из повторяющегося сна, которого независимо друг от друга видели сам Депп и его сын Джек.
Издание отмечает, что это не первая выставка Деппа в ФРГ. В марте 2026 года выставка 13 его картин и принтов прошла в небольшом городе Эммендинген. Некоторые работы были распроданы еще за несколько дней до открытия, поэтому пришлось заказать дополнительные экземпляры.
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