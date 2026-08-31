У Німеччині відкрилася виставка картин Джонні Деппа

Експозиція під назвою "The Art of Johnny Depp" ("Мистецтво Джонні Деппа") проходить у барочному палаці Бенрат, Дюссельдорф, відкрита до 27 вересня. На ній представлено 60 робіт кінозірки, передає УНН із посиланням на DW.

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Незадовго до початку роботи виставки Джонні Депп виступав у розташованому поблизу Кельна на концерті з гуртом Hollywood Vampires, але на відкриття виставки не приїхав. Голова правління Фонду палацу та парку Бенрат Штефан Швайцер розповів газеті Neue Ruhr Zeitung (NRZ), що актор все ж таки побував у музеї "перед концертом у п'ятницю і оглянув виставку в невеликій компанії".

У прес-релізі музею зазначається, що Джонні Депп почав займатися художньою творчістю ще в дитинстві, але довгий час, до 2022 року, не демонстрував свої твори широкому загалу. Там же сказано, що серед ключових робіт виставки - серія Five, присвячена п'яти найпсихологічнішим рокам у житті Джонні Деппа. Ще один важливий образ виставки - Bunnyman ("Людина-кролик"), персонаж із сну, що повторюється, якого незалежно один від одного бачили сам Депп і його син Джек.

Видання зауважує, що це не перша виставка Деппа у ФРН. У березні 2026 року виставка його 13 картин та принтів пройшла у невеликому містечку Еммендінген. Деякі роботи було розпродано ще за кілька днів до відкриття, тож довелося замовити додаткові екземпляри.

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