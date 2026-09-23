Трамп пригрозив "знищити" Іран у разі провалу переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що має ухвалити рішення між укладенням угоди з Іраном та подальшою військовою ескалацією, пригрозивши "знищити Ісламську Республіку". Водночас він повідомив про прогрес у дипломатичних контактах щодо припинення майже семимісячної війни, передає Reuters, пише УНН.

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Чи буде укладено угоду з Іраном, яка дозволить їм відбудувати та створити набагато більшу країну, ніж вона була будь-коли раніше?.. Чи мені знищити Ісламську Республіку та зробити це швидко? – заявив Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Збройні сили Ірану назвали слова американського президента "пропагандою" та заявили про готовність у разі необхідності завдати "ще сильніших, нищівних та непередбачуваних ударів".

США та Іран продовжують дипломатичні контакти

Попри взаємні погрози, сторони продовжують переговори через посередників. За словами Трампа, його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели "дуже продуктивну зустріч" із посередниками Ірану.

Я думаю, що у них є багато можливостей для укладення угоди – сказав президент США.

Високопоставлений іранський чиновник також повідомив Reuters, що Тегеран передав Вашингтону нову пропозицію через посередників. Іран готовий протягом 7 днів знову відкрити Ормузьку протоку для суден країн Перської затоки, якщо США послаблять військовий тиск і знімуть блокаду іранських портів.

Паралельно Катар просуває пропозицію щодо створення спільної системи безпеки за участю Ірану та арабських держав Перської затоки. За даними Reuters, Тегеран розглядає цю ініціативу.

Трамп заявив про "великі шанси" на угоду з Іраном після зустрічі Віткоффа і Кушнера з посередниками