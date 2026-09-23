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Трамп пригрозил «уничтожить» Иран в случае провала переговоров

Киев • УНН

 • 2264 просмотра

Трамп заявил о выборе между соглашением с Ираном и военной эскалацией. Тегеран передал новое предложение через посредников.

Трамп пригрозил «уничтожить» Иран в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что должен принять решение между заключением сделки с Ираном и дальнейшей военной эскалацией, пригрозив "уничтожить Исламскую Республику". В то же время он сообщил о прогрессе в дипломатических контактах по прекращению почти семимесячной войны, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Будет ли заключена сделка с Ираном, которая позволит ему восстановиться и создать гораздо большую страну, чем когда-либо прежде?.. Или мне уничтожить Исламскую Республику и сделать это быстро?

– заявил Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Вооруженные силы Ирана назвали слова американского президента "пропагандой" и заявили о готовности в случае необходимости нанести "еще более сильные, сокрушительные и непредсказуемые удары".

США и Иран продолжают дипломатические контакты

Несмотря на взаимные угрозы, стороны продолжают переговоры через посредников. По словам Трампа, его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели "очень продуктивную встречу" с посредниками Ирана.

Я думаю, что у них есть много возможностей для заключения сделки

– сказал президент США.

Высокопоставленный иранский чиновник также сообщил Reuters, что Тегеран передал Вашингтону новое предложение через посредников. Иран готов в течение 7 дней вновь открыть Ормузский пролив для судов стран Персидского залива, если США ослабят военное давление и снимут блокаду иранских портов.

Параллельно Катар продвигает предложение о создании совместной системы безопасности с участием Ирана и арабских государств Персидского залива. По данным Reuters, Тегеран рассматривает эту инициативу.

Трамп заявил о «больших шансах» на соглашение с Ираном после встречи Виткоффа и Кушнера с посредниками23.09.26, 00:17 • 2620 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Катар
Иран