У москві з 27 по 29 жовтня запровадять масштабні обмеження мобільного інтернету через міжнародні заходи за участю російського диктатора володимира путіна. Влада пояснює це необхідністю гарантувати безпеку іноземних делегацій. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на мінцифри рф, пише УНН.

Деталі

Обмеження діятимуть у межах Третього транспортного кільця столиці. 27 та 28 жовтня доступ до мобільного інтернету обмежать із 11:30 за московським часом, а 29 жовтня – з 9:30.

росіянам залишать доступ лише до сайтів із так званого "білого списку". Водночас голосовий зв'язок, домашній інтернет та Wi-Fi, за обіцянками влади, працюватимуть.

Чому москва залишиться без мобільного інтернету

Обмеження пов'язані з проведенням Форуму країн – експортерів газу 27 жовтня та саміту "росія – Африка", який триватиме 28–29 жовтня.

У держдумі рф заявили, що 70% росіян повернулися з еміграції "з підібганими хвостами"

На першому заході очікують лідерів Ірану, Катару та інших держав. На саміт "росія – Африка" мають прибути делегації 48 африканських країн. Путін планує провести понад 20 двосторонніх зустрічей.

Раніше російська влада пояснювала відключення мобільного інтернету загрозою атак українських безпілотників. Зокрема, 23 жовтня масована атака дронів призвела до зупинки роботи всіх 4 московських аеропортів.

Подібні обмеження вже завдавали російській столиці значних економічних збитків. У березні мобільний інтернет у центрі москви не працював понад 2 тижні, а втрати бізнесу, за оцінками, сягали 1 млрд рублів щодня.

Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні