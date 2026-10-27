Из-за саммита Путина и иностранных лидеров в Москве на 3 дня ограничат мобильный интернет

В Москве с 27 по 29 октября введут масштабные ограничения мобильного интернета из-за международных мероприятий с участием российского диктатора владимира путина. Власти объясняют это необходимостью гарантировать безопасность иностранных делегаций. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на минцифры рф, пишет УНН.

Подробности

Ограничения будут действовать в пределах Третьего транспортного кольца столицы. 27 и 28 октября доступ к мобильному интернету ограничат с 11:30 по московскому времени, а 29 октября — с 9:30.

россиянам оставят доступ только к сайтам из так называемого "белого списка". При этом голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi, по обещаниям властей, будут работать.

Почему москва останется без мобильного интернета

Ограничения связаны с проведением Форума стран — экспортеров газа 27 октября и саммита "россия — Африка", который продлится 28–29 октября.

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На первом мероприятии ожидают лидеров Ирана, Катара и других государств. На саммит "россия — Африка" должны прибыть делегации 48 африканских стран. Путин планирует провести более 20 двусторонних встреч.

Ранее российские власти объясняли отключение мобильного интернета угрозой атак украинских беспилотников. В частности, 23 октября массированная атака дронов привела к остановке работы всех 4 московских аэропортов.

Подобные ограничения уже наносили российской столице значительный экономический ущерб. В марте мобильный интернет в центре москвы не работал более 2 недель, а потери бизнеса, по оценкам, достигали 1 млрд рублей ежедневно.

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