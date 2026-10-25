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Трамп и Путин могут встретиться в Китае, а переговоры по Украине готовят на ближайшие недели

Киев • УНН

 • 11674 просмотра

Трамп и Путин могут провести встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Украина, США и Россия готовят новый раунд переговоров.

Трамп и Путин могут встретиться в Китае, а переговоры по Украине готовят на ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп и лидер рф владимир путин могут провести двустороннюю встречу во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. В то же время Вашингтон работает над организацией трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Об этом сообщают Reuters и DW со ссылкой на заявления чиновников, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Трампа и путина остается на повестке дня. Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября, однако окончательных договоренностей относительно отдельных переговоров двух президентов пока нет.

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Москва также рассматривает возможность трехсторонней встречи с участием лидера Китая Си Цзиньпина. По словам помощника путина Юрия Ушакова, подготовка к такому контакту уже началась, хотя отдельную встречу президентов США и России стороны пока не согласовали.

Украина, США и Россия готовятся к новому раунду переговоров

Параллельно продолжается подготовка к переговорам по завершению российско-украинской войны. По информации Reuters, следующая встреча делегаций трех стран может состояться в Абу-Даби или Швейцарии в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что Киев поддерживает проведение трехсторонних переговоров на уровне команд в первой половине ноября. Украинская сторона готова встретиться раньше, однако проведение переговоров зависит и от позиции России.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Швейцария
Вашингтон
Абу-Даби
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Украина