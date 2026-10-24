Я не играю в игры с Трампом: Зеленский объяснил разницу между ним и Путиным

У президента США Дональда Трампа дружеские отношения с российским диктатором владимиром путиным. Об этом в интервью ABC News заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, такая позиция является личным решением главы Белого дома.

Это его личное решение — дружить с путиным или нет. ... Думаю, у них достаточно хорошие отношения - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что "мы никогда не будем устраивать политический театр в наших отношениях с американцами".

Они должны знать наше отношение, и мы уважаем отношение американцев к нам. Это более короткий путь друг к другу. Это действительно как между друзьями, как в семье. Вы должны быть честными, не играть в игры. Я не играю в игры с Трампом. В этом разница между мной и путиным. Я не играю с ним ни в какие игры. Я прямолинеен, честен. Вот и всё - признался Зеленский.

Напомним

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