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Україна готова до тристоронніх переговорів із США та росією вже завтра - Зеленський

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Україна готова провести тристоронні переговори із США та Росією вже завтра. Зустріч планують у першій половині листопада.

Україна готова до тристоронніх переговорів із США та росією вже завтра - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні переговорних команд у першій половині листопада. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ми домовилися провести тристоронню зустріч – Україна, Америка та росія – на рівні команд. Плануємо зустрітися в першій половині листопада. Ми готові зустрітися в будь-який день, навіть завтра. Але все залежить від росіян", – заявив Зеленський.

За його словами, проведення переговорів залежить від готовності російської сторони. Президент зазначив, що тристоронню зустріч очікували ще в жовтні, однак вона не відбулася.

Зеленський наголосив на важливості подальшого залучення США та американського тиску на Росію для просування дипломатичного процесу.

"І нам потрібно перейти від тристоронніх переговорів на технічному рівні до зустрічі лідерів, адже ключові питання можна вирішити лише на цьому рівні", – підкреслив президент.

Також під час розмови з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорили результати зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі й подальші кроки для просування дипломатії в листопаді.

Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський23.10.26, 07:58 • 21340 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна