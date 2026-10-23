Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО відповідає не лише інтересам Києва та західних партнерів, а й самої росії. На його думку, Україна у складі Альянсу забезпечуватиме більше безпеки для росіян, ніж поза ним. Про це пише УНН із посиланням на заяву Зеленського під час спілкування із журналістами.

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Глава держави наголосив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу варто розглядати не лише з погляду української безпеки, а й у ширшому контексті стабільності в регіоні.

Я вважаю, що це, якщо чесно, і росіянам потрібно. Наш вступ до НАТО. Тому що для них це більше безпеки, ніж Україна поза НАТО – заявив Зеленський.

Україна продовжує обговорювати гарантії безпеки

Раніше Зеленський допускав можливість обговорення альтернативних гарантій безпеки, якщо Україна не зможе вступити до НАТО. Водночас він наголошував, що такі гарантії повинні мати юридичну силу, рівноцінну членству в Альянсі.

Таким чином, українська сторона не відмовляється від прагнення приєднатися до НАТО, але готова розглядати інші механізми, які забезпечать країні надійний захист від майбутньої агресії.

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