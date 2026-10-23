$45.030.0550.560.03
ukenru
04:58 • 2972 перегляди
Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський
04:32 • 7132 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
04:11 • 8962 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 10644 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
02:38 • 12799 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
01:56 • 12520 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
00:18 • 11782 перегляди
Фінляндія передасть Україні 10 тепловозів замість знищених російськими атаками
23:56 • 11823 перегляди
Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – ВенсVideo
22 жовтня, 23:15 • 11204 перегляди
Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в ЯпоніїPhotoVideo
22 жовтня, 22:17 • 12557 перегляди
Українські військові пройшли понад 15 км під землею та вийшли в тил росіян на Куп'янському напрямку - деталі операції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.5м/с
98%
754мм
Популярнi новини
Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"Video22 жовтня, 19:26 • 13971 перегляди
Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубкахVideo22 жовтня, 21:00 • 11179 перегляди
Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову22 жовтня, 21:06 • 12617 перегляди
Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки22 жовтня, 22:06 • 10396 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ01:17 • 12257 перегляди
Публікації
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 25510 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 34123 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
22 жовтня, 14:35 • 31007 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій22 жовтня, 13:22 • 33343 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги22 жовтня, 12:28 • 41140 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Марко Рубіо
Нікушор Дан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Румунія
Реклама
УНН Lite
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 4176 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну02:06 • 4572 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів01:05 • 4874 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto00:06 • 5618 перегляди
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності22 жовтня, 23:06 • 8302 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
Forbes
Серіали

Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський

Київ • УНН

 • 2970 перегляди

Зеленський заявив, що членство України в НАТО підвищить безпеку і для росіян. Київ також розглядає юридично рівноцінні гарантії.

Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО відповідає не лише інтересам Києва та західних партнерів, а й самої росії. На його думку, Україна у складі Альянсу забезпечуватиме більше безпеки для росіян, ніж поза ним. Про це пише УНН із посиланням на заяву Зеленського під час спілкування із журналістами.

Деталі

Глава держави наголосив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу варто розглядати не лише з погляду української безпеки, а й у ширшому контексті стабільності в регіоні.

Я вважаю, що це, якщо чесно, і росіянам потрібно. Наш вступ до НАТО. Тому що для них це більше безпеки, ніж Україна поза НАТО

– заявив Зеленський.

Україна продовжує обговорювати гарантії безпеки

Раніше Зеленський допускав можливість обговорення альтернативних гарантій безпеки, якщо Україна не зможе вступити до НАТО. Водночас він наголошував, що такі гарантії повинні мати юридичну силу, рівноцінну членству в Альянсі.

Таким чином, українська сторона не відмовляється від прагнення приєднатися до НАТО, але готова розглядати інші механізми, які забезпечать країні надійний захист від майбутньої агресії.

путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи23.10.26, 05:38 • 12798 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
НАТО
Володимир Зеленський
Україна