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Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский

Киев • УНН

 • 5214 просмотра

Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО повысит безопасность и для россиян. Киев также рассматривает юридически равноценные гарантии.

Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО отвечает не только интересам Киева и западных партнеров, но и самой России. По его мнению, Украина в составе Альянса будет обеспечивать больше безопасности для россиян, чем вне его. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

Детали

Глава государства подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс следует рассматривать не только с точки зрения украинской безопасности, но и в более широком контексте стабильности в регионе.

Я считаю, что это, если честно, и россиянам нужно. Наше вступление в НАТО. Потому что для них это больше безопасности, чем Украина вне НАТО

– заявил Зеленский.

Украина продолжает обсуждать гарантии безопасности

Ранее Зеленский допускал возможность обсуждения альтернативных гарантий безопасности, если Украина не сможет вступить в НАТО. В то же время он подчеркивал, что такие гарантии должны иметь юридическую силу, равноценную членству в Альянсе.

Таким образом, украинская сторона не отказывается от стремления присоединиться к НАТО, но готова рассматривать другие механизмы, которые обеспечат стране надежную защиту от будущей агрессии.

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Степан Гафтко

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