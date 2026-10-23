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Украина готова к трехсторонним переговорам с США и Россией уже завтра — Зеленский

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией уже завтра. Встречу планируют провести в первой половине ноября.

Украина готова к трехсторонним переговорам с США и Россией уже завтра — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне переговорных команд в первой половине ноября. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Мы договорились провести трехстороннюю встречу – Украина, Америка и Россия – на уровне команд. Планируем встретиться в первой половине ноября. Мы готовы встретиться в любой день, даже завтра. Но все зависит от россиян", – заявил Зеленский.

По его словам, проведение переговоров зависит от готовности российской стороны. Президент отметил, что трехстороннюю встречу ожидали еще в октябре, однако она не состоялась.

Зеленский подчеркнул важность дальнейшего привлечения США и американского давления на Россию для продвижения дипломатического процесса.

"И нам нужно перейти от трехсторонних переговоров на техническом уровне к встрече лидеров, поскольку ключевые вопросы можно решить только на этом уровне", – подчеркнул президент.

Также во время разговора с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсудили результаты встреч в Осло и Санкт-Петербурге и дальнейшие шаги для продвижения дипломатии в ноябре.

Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский23.10.26, 07:58 • 21346 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина