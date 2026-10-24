Я не граю в ігри з Трампом: Зеленський пояснив різницю між ним та путіним

У президента США Дональда Трампа дружні стосунки з російським диктатором володимиром путіним. Про це в інтерв'ю ABC News заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, така позиція є особистим рішенням глави Білого дому.

Це його особисте рішення дружити з путіним чи ні. ... Гадаю, у них досить хороші стосунки - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що "ми ніколи не будемо робити політичний театр у наших стосунках з американцями".

Вони повинні знати наше ставлення, і ми поважаємо ставлення американців до нас. Це коротший шлях один до одного. Це справді між друзями, як у родині. Ви повинні бути чесними, не грати в ігри. Я не граю в ігри з Трампом. В цьому різниця між мною та путіним. Я не граю з ним ні в які ігри. Я прямолінійний, чесний. Ось і все - зізнався Зеленський.

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