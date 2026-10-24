Я не граю в ігри з Трампом: Зеленський пояснив різницю між ним та путіним
Київ • УНН
Володимир Зеленський назвав стосунки Дональда Трампа і путіна досить хорошими. Він запевнив, що не грає з Трампом у політичні ігри.
У президента США Дональда Трампа дружні стосунки з російським диктатором володимиром путіним. Про це в інтерв'ю ABC News заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, така позиція є особистим рішенням глави Білого дому.
Це його особисте рішення дружити з путіним чи ні. ... Гадаю, у них досить хороші стосунки
Водночас він зазначив, що "ми ніколи не будемо робити політичний театр у наших стосунках з американцями".
Вони повинні знати наше ставлення, і ми поважаємо ставлення американців до нас. Це коротший шлях один до одного. Це справді між друзями, як у родині. Ви повинні бути чесними, не грати в ігри. Я не граю в ігри з Трампом. В цьому різниця між мною та путіним. Я не граю з ним ні в які ігри. Я прямолінійний, чесний. Ось і все
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України провести тристоронні переговори із США та росією "в будь-який день, хоч завтра".
Україна готова до переговорів на саміті G20, але сигналів від США ще не отримувала - Зеленський22.10.26, 23:13 • 3614 переглядiв