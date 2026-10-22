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Україна готова до переговорів на саміті G20, але сигналів від США ще не отримувала - Зеленський

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Зеленський заявив, що США можуть вплинути на росію для припинення вогню. Україна готова до переговорів на G20 за запрошення Трампа.

Україна готова до переговорів на саміті G20, але сигналів від США ще не отримувала - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Сполучені Штати можуть вплинути на росію та домогтися припинення бойових дій. Про це 22 жовтня заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, передає УНН.

Сама Україна, за його словами, готова взяти участь у переговорах під час саміту G20 у Флориді, якщо отримає відповідне запрошення від американського президента Дональда Трампа.

Деталі

Український лідер наголосив, що офіційний Київ розраховує на посередництво Вашингтона у процесі завершення війни. Першочерговим завданням має стати припинення гарячої фази бойових дій, після чого сторони зможуть перейти до обговорення гарантій безпеки та інших умов мирного врегулювання.

Ми сподіваємося, що США зможуть натиснути на росію, щоб закінчити гарячу фазу війни, принаймні домогтися припинення вогню, зупинити вбивства 

— заявив Президент.

Зеленський також прокоментував можливість проведення переговорів за участю України та США під час саміту G20, який запланований на грудень 2026 року у Флориді. Глава держави наголосив, що Київ не виключає участі в такому форматі, якщо відповідну ініціативу офіційно запропонує американська сторона. За його словами, саміт може стати майданчиком для обговорення шляхів завершення війни за посередництва президента США Дональда Трампа або американських переговорників.

Водночас Зеленський уточнив, що наразі Україна не отримувала офіційного запрошення на такі переговори.

Поки що такого сигналу ми не отримували. Розраховуємо 

— зазначив Глава держави.

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Контекст

22 жовтня ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп розраховує домогтися підписання мирної угоди між Україною та росією під час грудневого саміту G20 у Флориді. За інформацією медіа, американський президент зацікавлений в організації зустрічі Володимира Зеленського та володимира путіна для досягнення домовленостей щодо завершення війни.

Але офіційного підтвердження проведення такої зустрічі або узгодження мирної угоди наразі немає. Українська сторона наголошує на необхідності припинення вогню як першого кроку до подальших переговорів щодо гарантій безпеки та сталого миру.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
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Київ