Украина готова к переговорам на саммите G20, но сигналов от США ещё не получала — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что США могут повлиять на россию для прекращения огня. Украина готова к переговорам на G20 по приглашению Трампа.
Соединённые Штаты могут повлиять на россию и добиться прекращения боевых действий. Об этом 22 октября заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передаёт УНН.
Сама Украина, по его словам, готова принять участие в переговорах во время саммита G20 во Флориде, если получит соответствующее приглашение от американского президента Дональда Трампа.
Детали
Украинский лидер подчеркнул, что официальный Киев рассчитывает на посредничество Вашингтона в процессе завершения войны. Первоочередной задачей должно стать прекращение горячей фазы боевых действий, после чего стороны смогут перейти к обсуждению гарантий безопасности и других условий мирного урегулирования.
Мы надеемся, что США смогут надавить на россию, чтобы завершить горячую фазу войны, по крайней мере добиться прекращения огня, остановить убийства
Зеленский также прокомментировал возможность проведения переговоров с участием Украины и США во время саммита G20, который запланирован на декабрь 2026 года во Флориде. Глава государства подчеркнул, что Киев не исключает участия в таком формате, если соответствующую инициативу официально предложит американская сторона. По его словам, саммит может стать площадкой для обсуждения путей завершения войны при посредничестве президента США Дональда Трампа или американских переговорщиков.
В то же время Зеленский уточнил, что в настоящее время Украина не получала официального приглашения на такие переговоры.
Пока такого сигнала мы не получали. Рассчитываем
путин подтвердил готовность рф возобновить трёхсторонние переговоры "для выхода на мирное соглашение"22.10.26, 21:57 • 1604 просмотра
Контекст
22 октября СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения между Украиной и россией во время декабрьского саммита G20 во Флориде. По информации медиа, американский президент заинтересован в организации встречи Владимира Зеленского и владимира путина для достижения договорённостей о завершении войны.
Но официального подтверждения проведения такой встречи или согласования мирного соглашения пока нет. Украинская сторона подчёркивает необходимость прекращения огня как первого шага к дальнейшим переговорам о гарантиях безопасности и устойчивом мире.