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Украина готова к переговорам на саммите G20, но сигналов от США ещё не получала — Зеленский

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Зеленский заявил, что США могут повлиять на россию для прекращения огня. Украина готова к переговорам на G20 по приглашению Трампа.

Украина готова к переговорам на саммите G20, но сигналов от США ещё не получала — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Соединённые Штаты могут повлиять на россию и добиться прекращения боевых действий. Об этом 22 октября заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передаёт УНН.

Сама Украина, по его словам, готова принять участие в переговорах во время саммита G20 во Флориде, если получит соответствующее приглашение от американского президента Дональда Трампа.

Детали

Украинский лидер подчеркнул, что официальный Киев рассчитывает на посредничество Вашингтона в процессе завершения войны. Первоочередной задачей должно стать прекращение горячей фазы боевых действий, после чего стороны смогут перейти к обсуждению гарантий безопасности и других условий мирного урегулирования.

Мы надеемся, что США смогут надавить на россию, чтобы завершить горячую фазу войны, по крайней мере добиться прекращения огня, остановить убийства 

— заявил Президент.

Зеленский также прокомментировал возможность проведения переговоров с участием Украины и США во время саммита G20, который запланирован на декабрь 2026 года во Флориде. Глава государства подчеркнул, что Киев не исключает участия в таком формате, если соответствующую инициативу официально предложит американская сторона. По его словам, саммит может стать площадкой для обсуждения путей завершения войны при посредничестве президента США Дональда Трампа или американских переговорщиков.

В то же время Зеленский уточнил, что в настоящее время Украина не получала официального приглашения на такие переговоры.

Пока такого сигнала мы не получали. Рассчитываем 

— отметил Глава государства.

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Контекст

22 октября СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения между Украиной и россией во время декабрьского саммита G20 во Флориде. По информации медиа, американский президент заинтересован в организации встречи Владимира Зеленского и владимира путина для достижения договорённостей о завершении войны.

Но официального подтверждения проведения такой встречи или согласования мирного соглашения пока нет. Украинская сторона подчёркивает необходимость прекращения огня как первого шага к дальнейшим переговорам о гарантиях безопасности и устойчивом мире.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
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Киев