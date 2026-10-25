Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні

Президент США Дональд Трамп та лідер рф володимир путін можуть провести двосторонню зустріч під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Водночас Вашингтон працює над організацією тристоронніх переговорів за участю України, США та росії. Про це повідомляють Reuters та DW із посиланням на заяви посадовців, пише УНН.

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Речник кремля дмитро пєсков заявив, що можливість зустрічі Трампа і путіна залишається на порядку денному. Саміт АТЕС запланований на 18-19 листопада, однак остаточних домовленостей щодо окремих переговорів двох президентів поки немає.

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москва також розглядає можливість тристоронньої зустрічі за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За словами помічника путіна юрія ушакова, підготовка такого контакту вже розпочалася, хоча окрему зустріч президентів США та росії сторони ще не погодили.

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Паралельно триває підготовка до переговорів щодо завершення російсько-української війни. За інформацією Reuters, наступна зустріч делегацій трьох країн може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії протягом найближчих тижнів.

Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив, що Київ підтримує проведення тристоронніх переговорів на рівні команд у першій половині листопада. Українська сторона готова зустрітися раніше, однак проведення переговорів залежить і від позиції росії.

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