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В Госдуме рф заявили, что 70% россиян вернулись из эмиграции «с поджатыми хвостами»

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Депутат Матвейчев заявил, что 70% россиян вернулись из-за границы. Исследования оценивают их долю лишь примерно в 10%.

В Госдуме рф заявили, что 70% россиян вернулись из эмиграции «с поджатыми хвостами»

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил, что якобы 70% россиян, выехавших из страны после начала полномасштабного вторжения в Украину, уже вернулись домой. В то же время ранее опубликованные исследования свидетельствуют о значительно меньших масштабах возвращения. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По словам депутата, россияне якобы разочаровались в жизни за границей из-за финансовых трудностей, бюрократии и отсутствия привычного комфорта.

Они в ужасе сбежали обратно из Европы, говорят, что теперь Москву ни на что не променяют. Намучились. С поджатыми хвостами сидят себе тихо

– заявил Матвейчев.

Что показывают реальные исследования

По разным оценкам, после начала полномасштабной войны Россию покинули от 650 до 900 тысяч человек.

В то же время исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в начале 2024 года свидетельствовало, что вернулись лишь около 10% эмигрантов.

Кроме того, журналисты The Bell установили, что по состоянию на июль 2024 года за границей оставались примерно 666 тысяч россиян.

При этом российские власти продолжают усиливать давление на граждан, которые выехали из страны и критикуют войну. В частности, в 2026 году Путин подписал закон о так называемом "реестре изгнанников", который предусматривает ограничение прав таких эмигрантов.

российское командование бросает раненых в штурмы под Добропольем и отменило отпуска военнослужащим — «АТЕШ»23.10.26, 07:50 • 4420 просмотров

Степан Гафтко

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