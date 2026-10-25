У держдумі рф заявили, що 70% росіян повернулися з еміграції "з підібганими хвостами"

Депутат держдуми рф олег матвейчев заявив, що нібито 70% росіян, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення в Україну, вже повернулися додому. Водночас раніше оприлюднені дослідження свідчать про значно менші масштаби повернення. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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За словами депутата, росіяни нібито розчарувалися життям за кордоном через фінансові труднощі, бюрократію та відсутність звичного комфорту.

Вони втекли назад із Європи в жаху, кажуть, що тепер москву ні на що не проміняють. Намучилися. З підібганими хвостами сидять собі тихо – заявив матвейчев.

Що показують реальні дослідження

За різними оцінками, після початку повномасштабної війни росію залишили від 650 до 900 тисяч людей.

Водночас дослідження російської академії РАНХіГС на початку 2024 року свідчило, що повернулися лише близько 10% емігрантів.

Крім того, журналісти The Bell встановили, що станом на липень 2024 року за кордоном залишалися приблизно 666 тисяч росіян.

При цьому російська влада продовжує посилювати тиск на громадян, які виїхали з країни та критикують війну. Зокрема, у 2026 році путін підписав закон про так званий "реєстр вигнанців", який передбачає обмеження прав таких емігрантів.

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