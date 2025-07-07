Справи Майдану: судитимуть командира севастопольського "Беркута" за вбивства майданівців і сприяння окупації Криму

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо командира севастопольського "Беркута" Сергія Колбіна та трьох його підлеглих за вбивства майданівців і сприяння окупації Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР у Telegram.

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Повідомляється, що у лютому 2014 року, за вказівкою найвищого керівництва держави, до Києва були стягнуті підрозділи МВС з усієї країни, включно з севастопольським "Беркутом". Їхнім завданням було придушення мирних протестів, спрямованих на підтримку євроінтеграції України.

17 лютого 2014 року співробітникам "Беркута" було видано гладкоствольну вогнепальну зброю – рушниці ФОРТ-500 – та заборонені патрони зі свинцевою картеччю.

18 лютого 2014 року під час мирної ходи до Верховної Ради України ці набої були застосовані проти учасників протесту на вулиці Інститутській у Києві. Через це загинули 3 особи, 8 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 31 – середньої тяжкості, 66 – легкі тілесні ушкодження.

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