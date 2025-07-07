Справи Майдану: судитимуть командира севастопольського "Беркута" за вбивства майданівців і сприяння окупації Криму
Київ • УНН
ДБР завершило розслідування щодо командира севастопольського "Беркута" Сергія Колбіна та його підлеглих. Їх звинувачують у вбивствах майданівців та сприянні окупації Криму, зокрема у застосуванні заборонених патронів 18 лютого 2014 року, що призвело до загибелі трьох осіб.
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо командира севастопольського "Беркута" Сергія Колбіна та трьох його підлеглих за вбивства майданівців і сприяння окупації Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР у Telegram.
Деталі
Повідомляється, що у лютому 2014 року, за вказівкою найвищого керівництва держави, до Києва були стягнуті підрозділи МВС з усієї країни, включно з севастопольським "Беркутом". Їхнім завданням було придушення мирних протестів, спрямованих на підтримку євроінтеграції України.
17 лютого 2014 року співробітникам "Беркута" було видано гладкоствольну вогнепальну зброю – рушниці ФОРТ-500 – та заборонені патрони зі свинцевою картеччю.
18 лютого 2014 року під час мирної ходи до Верховної Ради України ці набої були застосовані проти учасників протесту на вулиці Інститутській у Києві. Через це загинули 3 особи, 8 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 31 – середньої тяжкості, 66 – легкі тілесні ушкодження.
Справи Майдану: скільки осіб притягнуто до відповідальності за 10 років21.11.24, 10:47 • 15865 переглядiв