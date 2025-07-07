Дела Майдана: будут судить командира севастопольского "Беркута" за убийства майдановцев и содействие оккупации Крыма

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении командира севастопольского "Беркута" Сергея Колбина и трех его подчиненных за убийства майдановцев и содействие оккупации Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР в Telegram.

Детали

Сообщается, что в феврале 2014 года, по указанию высшего руководства государства, в Киев были стянуты подразделения МВД со всей страны, включая севастопольский "Беркут". Их задачей было подавление мирных протестов, направленных на поддержку евроинтеграции Украины.

17 февраля 2014 года сотрудникам "Беркута" было выдано гладкоствольное огнестрельное оружие – ружья ФОРТ-500 – и запрещенные патроны со свинцовой картечью.

18 февраля 2014 года во время мирного шествия к Верховной Раде Украины эти патроны были применены против участников протеста на улице Институтской в Киеве. Из-за этого погибли 3 человека, 8 человек получили тяжкие телесные повреждения, 31 – средней тяжести, 66 – легкие телесные повреждения.

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