Дела Майдана: сколько лиц привлечено к ответственности за 10 лет
Киев • УНН
За десятилетие расследования дел Майдана сообщено о подозрении 540 лицам. В суд направлено 318 обвинительных актов, 76 человек получили приговоры, из которых 26 - реальные сроки заключения.
Сегодня десятая годовщина начала Революции достоинства. В День достоинства и свободы в Офисе Генпрокурора сообщили о результатах расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Так, как указали прокуроры, за 10 лет расследования дел Майдана сообщено о подозрении 540 лицам. Об этом сообщает УНН.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 540 лицам сообщено о подозрении, среди них:
- 46 высокопоставленных чиновников и лиц, занимавших руководящие должности;
- 299 правоохранителей;
- 25 прокуроров;
- 33 судьи.
В суд направлено 318 обвинительных актов в отношении 495 человек.
В течение 2024 года, как сообщается, к уголовной ответственности привлечены 64 человека, среди которых:
- 8 высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов;
- 32 правоохранителя, в том числе 6 следователей;
- 21 сотрудник фсб рф.
Всего с 2014 года при участии Офиса Генпрокурора и областных прокуратур в отношении 76 человек судами вынесены обвинительные приговоры, из них 26 человек приговорены к лишению свободы с реальным отбыванием наказания. 68 приговоров вступили в законную силу.
"Для следователей и прокуроров расследование дел Майдана остается в фокусе особого внимания и не прекращается даже в условиях полномасштабного вторжения", - отметили в ОГП.
Напомним
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополе и двух милиционеров этого подразделения по делу о массовых убийствах активистов 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.
Президент в День Достоинства и Свободы: Украина всегда будет на политической карте мира21 нояб. 2024, 07:38 • 6995 просмотров