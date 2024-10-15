Справи Майдану: судитимуть "беркутівців", які здійснили перші постріли по мітингувальниках
Київ • УНН
До суду передано обвинувальний акт щодо трьох екс-"беркутівців" за вбивства та поранення протестувальників 20 лютого 2014 року в Києві. Їм інкримінують перевищення влади та умисні вбивства.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
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Як повідомляється, "беркутівцям" інкриміновано перевищення влади, на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства трьох осіб та замахи на вбивства ще трьох осіб.
Слідство встановило, що командир роти спецпідрозділу "Беркут" та його підлеглі 20 лютого 2014 року близько 9:00 ранку перебували на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту.
Діючи погоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема спецроти Київського "Беркуту", вони незаконно застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю. Внаслідок цього загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеню тяжкості
Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів Київського "Беркуту" – так званою "чорною ротою" та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї.
Після цих подій обвинувачені повернулися до Севастополя, де згодом перейшли на бік російської федерації та сприяли анексії півострова, додали в ОГП.
Нагадаємо
20 лютого 2014 року в центральній частині Києва було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 отримали вогнепальні поранення. За ці злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 38 осіб, у тому числі 4 високопосадовців та 34 правоохоронців, обвинувальні акти щодо яких передано до суду. З них 4 співробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" засуджено, щодо інших тривають судові процеси.
Організували розгін Євромайдану: ДБР передало до суду справу щодо посадовців фсб, росгвардії та колишнього керівництва СБУ24.09.24, 15:19 • 14377 переглядiв