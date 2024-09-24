Організували розгін Євромайдану: ДБР передало до суду справу щодо посадовців фсб, росгвардії та колишнього керівництва СБУ

Українські правоохоронці завершили досудове розслідування відносно директора та 19 офіцерів фсб, головнокомандувача військ росгвардії рф, а також колишніх Голови, першого заступника Голови та начальника департаменту Служби безпеки України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що навесні працівники ДБР повідомили про підозру директору фсб рф Олександру Бортнікову в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках.

Також підозри повідомлені майже 20 високопосадовцям спецслужб рф. Серед них директор федеральної служби військ росгвардії Віктор Золотов та інші генерали фсб рф.

Зокрема, серед обвинувачених:

директор фсб рф, генерал армії Олександр Бортніков;

колишній керівник служби безпеки президента рф, на даний час – директор федеральної служби військ національної гвардії рф, генерал армії Віктор Золотов;

начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) фсб рф генерал-полковник Олексій Сєдов;

заступник начальника 2 служби фсб рф – начальник управління захисту конституційного устрою генерал-лейтенант Олексій Жало;

перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби фсб рф генерал-майор Сергій Єгоров;

перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) фсб рф генерал-майор Володимир Павлік;

колишній співробітник 2 служби фсб рф, зараз – заступник начальника управління фсб рф в м. москва,генерал-майор Андрій Яценко;

Голова СБУ, який добровільно зайняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Херсонської області Олександр Якименко;

начальник Департаменту захисту національної державності СБУ, який добровільно зайняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Запорізької області Сергій Ганжа;

керівник Антитерористичного центру при СБУ колишній генерал-майор та перший заступник Голови СБУ.

Слідчі Бюро за сприяння Служби безпеки України зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника фсб рф проти України.

Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння".

Одним із ключових завдань фсб рф було недопущення Євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки Північноатлантичного альянсу, оскільки це загрожувало загарбницьким планам рф у відновленні союзної держави та поглинанні до її складу колишніх радянських республік - пояснили в ДБР.

Слідчі з'ясували, що відмова вищого керівництва України від Євроінтеграції була заздалегідь спланована рф, тому були завчасно вжиті заходи для попередження протестних акцій та розроблені сценарії їх силового розгону.

Справи Майдану: Сівковичу оголосили підозру в держзраді

Для цього у жовтні 2013 року до нашої держави приїжджав Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБОУ, включаючи заступника Секретаря Сівковича, про розгін потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів.

Зазначається, що за вказівкою очільника фсб рф Бортніков перший заступником Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру у листопаді-грудні 2013 року привів підлеглих спецпризначенців у готовність за ступенем "Підвищена". Рівень терористичної загрози визначено як "Потенційна", чим протестувальників по суті прирівняли до потенційних терористів.

Підставами для таких рішень слугували неправдиві доповідні записки начальника Департаменту національної державності СБУ щодо можливих терористичних загроз з боку мітингувальників, погоджені Головою СБУ.

Угрудні 2013 року командувач Внутрішній військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого 12.12.2013 звернувся з листом до Міністра оборони України про безоплатну передачу внутрішнім військам 4 мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна - розповіли в ДБР.

Крім того, за вказівкою Директора фсб рф й на запрошення колишнього Голови СБУ до м. Києва 13.12.2013 прибула група з 20 співробітників фсб рф, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану.

За вбивства активістів Майдану судитимуть трьох "тітушок". Один з них причетний до ПВК у росії

За завданням працівників фсб рф, підтриманому керівництвом СБУ, українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками "Майдану" та його противниками. Матеріали публікували в мережі Інтернет на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до фсб.

Зазначається, що колишні голова СБУ та начальник ДЗНД Служби у 2022 році перейшли на бік ворога, у зв’язку з чим СБУ їх притягнуто до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану.

Також вони зайняли керівні "посади" в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих російською федерацією територіях Херсонської та Запорізької областей, їхні дії слідчими ДБР додатково кваліфіковані за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Зокрема вони звинувачуються:

Директор фсб рф Бортніков О.В. обвинувачується в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);

Співробітники фсб рф - у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);

колишній Голова СБУ, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ - у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111-1 КК України);

перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру - у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340).

Справи Майдану: на Харківщині затримали ексберкутівця засудженого за побиття активістів

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом Генерального прокурора завершили досудове розслідування відносно директора та 19 офіцерів фсб, головнокомандувача військ росгвардії рф, а також колишніх Голови, першого заступника Голови та начальника департаменту Служби безпеки України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Крім того, обвинувальний акт направлено на електронну адресу фсб рф для доведення його змісту до відома обвинувачених - резюмували в ДБР.

За вчинення зазначених злочинів передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо

Станом на лютий 2024 року за чотири роки розслідування "справ Майдану" було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб.