Справи Майдану: Сівковичу оголосили підозру в держзраді

Колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу повідомили про чергову підозру. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Після початку студентських протестів на Майдані Незалежності, заступник Секретаря РНБО почав втілювати плани рф. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів - резюмували в ДБР

Правоохоронці підкреслюють, що це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім використано рф у веденні підривної діяльності проти Києва.

Окрім того, суспільно-політична криза вже після подій Майдану значно ускладнила консолідацію діяльності усіх правоохоронних та інших державних органів на своєчасну та ефективну протидію підривній діяльності рф.

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Це також завадило ліквідації загроз національній безпеці України з боку росії, протидії застосуванню рф елементів так званої "гібридної війни" проти України для вчинення дій, спрямованих на відокремлення низки південних та східних регіонів для їх подальшої анексії.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про нову підозру колишньому заступнику Секретаря Ради національної безпеки та оборони України - у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Максимальне покарання за вчинення цього злочину – 15 років позбавлення волі - резюмували у відомстві.

Доповнення

У ДБР кажуть, що Сівкович був завербований росією ще наприкінці дев’яностих, коли був кадровим офіцером кдб срср та фсб.

Посадовець виконував завдання вищого політичного керівництва країни-агресора щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України. Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки російської федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі.

На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС.

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У ДБР наголошують, що своїми діями Сівкович завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, створено виключні передумови для здійснення рф активних дій щодо окупації території частини території України

Наразі підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним з очільником антиукраїнського руху, створеного спецслужбами рф. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо

У справах Майдану у 2023 році було повідомлено про підозру 63 особам, до суду направлено 26 обвинувальних актів стосовно 51 особи.