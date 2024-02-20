Дела Майдана: Сивковичу объявили подозрение в госизмене
Киев • УНН
Бывшему заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны было вручено еще одно подозрение за то, что он лично руководил разгоном и избиением студентов из кабинета начальника киевской милиции во время протестов 2013-2014 годов.
Бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиру Сивковичу сообщили об очередном подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.
Детали
После начала студенческих протестов на Майдане Независимости, заместитель Секретаря СНБО начал воплощать планы рф. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года он лично контролировал из кабинета начальника Киевской милиции организованный им разгон и избиение студентов
Правоохранители подчеркивают, что это привело к усилению сепаратизма в отдельных регионах Украины и затем использовано рф в ведении подрывной деятельности против Киева.
Кроме того, общественно-политический кризис уже после событий Майдана значительно усложнил консолидацию деятельности всех правоохранительных и других государственных органов на своевременное и эффективное противодействие подрывной деятельности рф.
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Это также помешало ликвидации угроз национальной безопасности Украины со стороны России, противодействия применению рф элементов так называемой "гибридной войны" против Украины для совершения действий, направленных на отделение ряда южных и восточных регионов для их дальнейшей аннексии.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о новом подозрении бывшему заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Максимальное наказание за совершение этого преступления - 15 лет лишения свободы
Дополнение
В ГБР говорят, что Сивкович был завербован Россией еще в конце девяностых, когда был кадровым офицером КГБ СССР и ФСБ.
Чиновник выполнял задание высшего политического руководства страны-агрессора по недопущению евроатлантической интеграции Украины. Задокументировано, что в октябре 2013 года он встречался с секретарем Совета Безопасности российской федерации Николаем Патрушевым в рамках консультаций делегаций СНБО двух стран в Одессе.
На этом мероприятии предатель получил указания по дальнейшей подрывной деятельности против Украины и подавлению потенциальных протестных акций из-за отказа Украины от ассоциации с ЕС.
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В ГБР отмечают, что своими действиями Сивкович нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, созданы исключительные предпосылки для осуществления рф активных действий по оккупации территории части территории Украины
Сейчас подозреваемый скрывается от следствия и суда на территории государства-агрессора и является одним из главой антиукраинского движения, созданного спецслужбами рф. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним
По делам Майдана в 2023 году было сообщено о подозрении 63 лицам, в суд направлено 26 обвинительных актов в отношении 51 человека.
Дела Майдана: Сивковичу объявили подозрение в госизмене
Бывшему заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны было вручено еще одно подозрение за то, что он лично руководил разгоном и избиением студентов из кабинета начальника киевской милиции во время протестов 2013-2014 годов.
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