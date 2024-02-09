Возглавил филиал фсб в оккупированном Мелитополе: экс-генерал времен януковича Ганжа получил заочное подозрение

Бывший высокопоставленный чиновник СБУ времен януковича Сергей Ганжа получил заочное подозрение за коллаборационизм. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Детали

Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований задокументировала новые преступления предателя Сергея Ганжи - бывшего высокопоставленного чиновника СБУ времен Януковича.

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Отмечается, что мужчина причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области. В частности, он стал руководителем так называемой "государственной службы безопасности Запорожской области" в оккупированном Мелитополе.

Как пояснили, правоохранители, это псевдообразование было подконтрольно российскому фсб и выполняло ее задачи по подавлению движения сопротивления в регионе.

На основании собранных доказательств Ганже заочно сообщено о дополнительном подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) - резюмировали в ведомстве.

В СБУ отмечают, что Ганжу еще в 2015 году объявили в международный розыск за государственную измену.

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Дополнение

В СБУ отметили, что с 2014 года Ганжа скрывался в России, а в начале полномасштабного вторжения рф помогал оккупантам в распространении кремлевского режима.

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Так, в оккупированном Мелитополе Ганжа организовывал массовые преследования, похищения и пытки местных жителей.

По имеющимся данным, людей похищали прямо посреди улицы или из собственных домов, а затем доставляли в российские застенки.

В застенках к пострадавшим применяли жестокие пытки. Таким образом рашисты пытались запугать жителей региона и склонить их к сотрудничеству с оккупантами.

Напомним

Пожизненное заключение получил агент фсб, который передавал россиянам локации военной и критической инфраструктуры в Харьковской области.