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Очолив філію фсб в окупованому Мелітополі: ексгенерал часів януковича Ганжа отримав заочну підозру

Очолив філію фсб в окупованому Мелітополі: ексгенерал часів януковича Ганжа отримав заочну підозру

Київ • УНН

 • 22684 перегляди

Згідно з даними СБУ, Сергій Ганжа причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Колишній високопосадовець СБУ часів януковича Сергій Ганжа отримав заочну підозру за колабораціонізм. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Деталі 

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала нові злочини зрадника Сергія Ганжи – колишнього високопосадовця СБУ часів януковича.

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Зазначається, що чоловік причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зокрема, він став керівником так званої "государственной службы безопасности Запорожской области" в окупованому Мелітополі.

Як пояснили, правоохоронці, це псевдоутворення було підконтрольне російському фсб і виконувало її завдання щодо придушення руху опору в регіоні.

На підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомлено про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)

- резюмували у відомстві.

В СБУ наголошують, що Ганжу ще у 2015 році оголосили у міжнародний розшук за державну зраду.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини

Доповнення

В СБУ зауважили, що з 2014 року Ганжа переховувався в росії, а на початку повномасштабного вторгнення рф допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму.

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Так, в окупованому Мелітополі Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів.

За наявними даними, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень.

У застінках до потерпілих застосовували жорстокі тортури. Таким чином рашисти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці з окупантами.

Нагадаємо

Довічне ув'язнення отримав агент фсб, який передавав росіянам локації військової та критичної інфраструктури у Харківській області.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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