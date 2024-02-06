Експравоохоронцю, який став прокурором "днр", оголосили підозру у держзраді
Київ • УНН
Колишньому співробітнику прокуратури Донецької області, який зрадив присягу у 2014 році, загрожує позбавлення волі на термін від 15 років до довічного з конфіскацією майна.
Прокурору так званої "генеральної прокуратури днр" оголосили підозру в державній зраді. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Івано-Франківській області, передає УНН.
Деталі
Йдеться про колишнього співробітника прокуратури Донецької області, який у 2014 році зрадив присягу та перейшов на службу до загарбників.
За даними слідства, окупаційний прокурор безпосередньо брав участь у катуванні, незаконному позбавленні волі, а також незаконному засудженні громадян України та іноземних громадян, які виступають на боці України.
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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили псевдопрокурору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1, ч. 2 ст. 111 – державна зрада та . 1 ст. 258-3 – участь у терористичній організації.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 15 років до довічного з конфіскацією майна.
Доповнення
Як встановила СБУ, в 2014 році фігурант обійняв посаду у "відділі підтримання державного обвинувачення головної військової прокуратури".
Згодом у 2017 році чоловік перейшов у "відділ підтримання державного обвинувачення управління по нагляду за дотриманням законів органами військового управління і органами виконавчої влади, які реалізують політику у сфері оборони" так званої "генеральної прокуратури ДНР".
Серед іншого, він подав апеляцію на неправомірно винесений громадянці України вирок за "тероризм" і домігся збільшення їй терміну ув’язнення з 3 років 8 місяців до 5 років 6 місяців. Провина жінки полягала в тому, що мешкаючи в Донецьку вона не стала працювати на окупантів і їздила на роботу через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.
Нагадаємо
Довічне ув'язнення отримав агент фсб, який передавав росіянам локації військової та критичної інфраструктури у Харківській області.