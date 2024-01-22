За тиждень підозру повідомили 18 зрадникам з різних регіонів України
Київ • УНН
Минулого тижня українські правоохоронці повідомили про підозру 18 колабораціоністам і висунули звинувачення у державній зраді судді з Криму. Серед них - колишній командир корвета "Придніпров'я" та 16 співробітників "Маріупольського слідчого ізолятора".
Правоохоронці за минулий тиждень повідомили про підозру 18 колаборантам з різних регіонів України. Також до суду скеровано обвинувачення щодо судді-зрадника з Криму.
Про це повідомило ДБР, пише УНН.
Деталі
За минулий тиждень до суду було направлено один обвинувальний акт щодо судді з Криму, що зрадила Україну.
Також повідомлено про підозру 18 перебіжчикам, серед яких інспектор держустанови "Центр пробації". Він під час окупації Куп’янського району Харківщини допомагав агресорам встановлювати свою владу.
Крім того у державній зраді також підозрюється колишній командир корвета "Придніпров’я", який наразі воює проти України на боці окупантів.
Та заочно повідомлено про підозру 16 працівникам державної установи "Маріупольський слідчий ізолятор", які вирішили працювати на ворога.
Санкція статей державної зради та колабораціонізму передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.
Затримано ще 4 агітаторів рф: серед них – блогер, який виправдовував ворожий удар по Харкову 2 січня22.01.24, 14:30 • 22960 переглядiв