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За тиждень підозру повідомили 18 зрадникам з різних регіонів України

За тиждень підозру повідомили 18 зрадникам з різних регіонів України

Київ • УНН

 • 19175 перегляди

Минулого тижня українські правоохоронці повідомили про підозру 18 колабораціоністам і висунули звинувачення у державній зраді судді з Криму. Серед них - колишній командир корвета "Придніпров'я" та 16 співробітників "Маріупольського слідчого ізолятора".

Правоохоронці за минулий тиждень повідомили про підозру 18 колаборантам з різних регіонів України. Також до суду скеровано обвинувачення щодо судді-зрадника з Криму.

Про це повідомило ДБР, пише УНН.

Деталі

За минулий тиждень до суду було направлено один обвинувальний акт щодо судді з Криму, що зрадила Україну.

Також повідомлено про підозру 18 перебіжчикам, серед яких інспектор держустанови "Центр пробації". Він під час окупації Куп’янського району Харківщини допомагав агресорам встановлювати свою владу.

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Крім того у державній зраді також підозрюється колишній командир корвета "Придніпров’я", який наразі воює проти України на боці окупантів.

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Та заочно повідомлено про підозру 16 працівникам державної установи "Маріупольський слідчий ізолятор", які вирішили працювати на ворога.

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Санкція статей державної зради та колабораціонізму передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.

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Ганна Оніщенко

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